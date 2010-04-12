Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:57

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,97 коп., на торгах пятницы упал на 14,54 коп., оказавшись на уровне 28,1820 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «изрядные» 15,95 коп., составил 28,1847 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 19 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ заметно выросла до 28,15/28,17 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.25 доллар, сохранив рост, оказался на цифре 28,17/20,19, а спустя 13 минут уже поднялся до 28,185/28,195 UAH/USD стараниями придерживавших валюту экспортеров. Эта курсовая динамика встревожила НБУ, который вскоре провел долларовую интервенцию, продав толику валюты по 28,19 UAH/USD. Это ненадолго успокоило рынок, констатировавший откат доллара по состоянию на 10.58 до 28,18/28,19 UAH/USD, однако регулятор явно поскупился, и уже около 11.20 «американец» вновь оказался на уровне 28,185/28,195 UAH/USD.



Вторая СКВ-интервенция по прежней цене оказалась более действенной: доллар откатился к 28,18/28,19 UAH/USD и не покидал эту позицию до 12.20. С этого момента, убедившись, что НБУ не позволит курсу «американца» подниматься выше указанной отметки, на МЕЖБАНКЕ появилась придерживаемая доселе экспортная валюта, понизив цену доллара вначале до 28,17/28,19, а с 13.10 до 28,16/28,18 UAH/USD.

Полоса стабильности на МЕЖБАНКЕ затянулась до 14.35, дав с этого часа старт «порционному» снижению «американца», многократно корректируясь, оказались, в конечном счете, в районе отметки 28,14/28,16 UAH/USD, толкаемые вниз поспешными продажами экспортеров.



Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 19 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1820 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,41% с 28,0672 UAH/USD до 28,1820 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон «зеленому» ралли на рынке 19-го рано утром задали нерезиденты, инициировавшие свои покупки с самого открытия сессии.



Во-вторых, убедившись к устойчивости роста курса доллара в начале торгов, экспортеры начали придерживать СКВ, формируя дополнительный «перекос» рынка и стимулируя подорожание «американца».



В-третьих, регулятор поскупился, пытаясь мизерными порциями интервенций погасить «зеленое» ралли.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.



В-пятых, стороне «зеленых быков» межбанка был «пятничный синдром» (значительная часть игроков предпочитала проводить выходные, пребывая в более твердой, чем гривня, валюте).



Рост курса безналичного доллара сопровождался затишьем на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять символически приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдался «ассортимент» настроений: до обеда курс доллара рост на агрессивном спросе, после обеда на активном предложении опаздывавших экспортеров.



Во-вторых, в торгах 19-го дважды принимал участие регулятор, проводя СКВ-интервенции и продав в общей сложности до $30,0 млн.



Курсовые хроники наличного рынка в паре доллар-гривня в целом повторяли сюжет «зеленых» торгов ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , причем делали это практически в синхроне. Во всяком случае, на рынках Киева и Днепра, где уже к полудню наметилась коррекция наличного доллара, по сути, одновременно с началом отката на рынке «зеленого» безнала, когда экспортеры, убедившись в бесперспективности ожидания роста курса «американца», начали поспешный его «слив».



Не исключено, что катализировал коррекцию наличного доллара, которая, как и накануне, сразу пополудни стартовала со снижения менее значимых оферов, отказ клиентов наличного рынка приобретать СКВ по текущим ценам.



В отличие от межбанка, констатировавшего символическое снижение (с уровня 28,15/28,17 к отметке 28,14/28,16 UAH/USD) действующих цен «американца», наличный доллар в течение пятницы понес более существенные потери.



Не исключено, «виновата» в этом нехватка наличной гривни, заставлявшая клиентов наличного рынка довольно агрессивно продавать СКВ, воспользовавшись ее приподнявшейся ценой в дополуденную часть сессии. Интенсивность продаж наличного доллара выросла после полудня, став главной причиной динамичной коррекции цен в паре доллар-гривня.



В конечном счете, большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) рапортовали о сохранившемся итоговом равновесии покупок и продаж, которое обеспечило повторение показателей на участке ликвидности предыдущей сессии. Исключение составили рынки Днепра и Киева. Первый «похвалился» прогрессом и выросшими оборотами, второй констатировал снижение итоговой ликвидности.



Снова удивило Запорожье, рынок которого финишировал 19-го с заметным перекосом в сторону клиентских оферов СКВ, который, однако, не «повредил» обороты, оставшиеся на приличном уровне.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Запорожье, Одесса), либо потеряла 2,0-3,0 коп. (Днепр, Киев, Крыжополь).

Офера наличного доллара 19-го либо не изменились (Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0-5,0 коп. (Киев, Днепр, Запорожье).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Киев, Крыжополь, Хмельницкий), либо не изменились (Запорожье), либо потеряли копейку (Днепр). Позиция «предложения» либо понизилась на 1,0-2,0 коп. (Днепр, Запорожье, Киев), либо не изменилась (Харьков).



Наблюдавшаяся в течение дня незначительная коррекция цен наличной пары доллар-гривня в контексте возможного прогноза для сюжета ближайших торгов ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА предполагает относительную стабильность.



Есть реальная вероятность реализации этого прогноза. Во всяком случае, 22-го в безналичной паре будет наблюдаться весьма ограниченное курсовое движение.



Базовым основанием для этого станет пресловутый «пятничный синдром». Как мы указывали выше, значительная часть игроков межбанка вышла из гривни накануне выходных, «связав» излишки нацвалюты «американцем» ради спокойного отдыха в субботу и воскресенье, а также страхуя свои активы от возможных неприятностей. Поэтому к понедельнику многие участники межбанка остались без гривневого «горючего», и приобретать СКВ им будет по сути не на что. Думаю, вторым побочным эффектом понедельничной сессии межбанка станет заметное снижение ликвидности торгов.



А вот в дальнейшем шансы у «зеленых быков» на МЕЖБАНКЕ повысятся. Дело в том, что на новой неделе Казначейство возобновить компенсацию НДС, наполняя рынок гривневой ликвидности, и с 23-24 октября безналичный доллар может возобновить восходящий тренд.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 19 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, которое уже на старте сессии было поддержано превентивным ростом цен по сравнению с закрытием четверга. В дальнейшем, до полудня, по мере развития «зеленого» ралли межбанка, которое неуклюже пытался «погасить» регулятор, цены «американца» наши дилеры удерживали в «приподнятом» состоянии, лишь с 12.15 начав коррекцию с менее значимых оферов.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились по оферам, сузив спред: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Буквально через 14 минут, на 12.25 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились сужением спреда в паре доллар-гривня, катализируя клиентские покупки СКВ. Этой операции также требовала балансировка рынка, в чем наши «неформалы» с мелкого опта и розницы преуспели.



Сессия пятницы завершилась на рынке Днепра равновесием покупок и продаж, благодаря которому обороты получили прибавку – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта Днепра «пятерку», повысила показатели предыдущей сессии.



В течение 19 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,07/28,12 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 19-го с завышенных цен, что им впоследствии позволило не прибегать к ревизиям курсов в контексте «бычьего» дополуденного тренда на МЕЖБАНКЕ .

Ценовая стабильность оптового наличного доллара Днепра затянулась до полудню, инициировав с этого времени коррекцию, начав с менее значимых оферов. Причем, как признались оптовики, им пришлось реагировать на снижение клиентских покупок «американца» в большей степени, чем на терминацию «зеленого» ралли ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



По состоянию на 12.10 Киева в оптовом сегменте действовали цены: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,48 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



На указанный час наблюдалась низколиквидная, хотя и равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Вскоре снижение цен затронуло обе позиции оптовых наличных пар доллар-гривня и евро-гривня.



К 12.25 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж оптового доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



В дальнейшем оптовики Днепра ограничились сужением спреда в паре доллар-гривня, катализируя клиентские покупки СКВ. Этой операции также требовала балансировка рынка, в чем наши дилеры опта преуспели.



Сессия пятницы завершилась в оптовом сегменте рынка Днепра равновесием покупок и продаж, благодаря которому обороты получили прибавку – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку с плюсом», повысила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 19 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 18 октября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 октября уровнями 32,25/32,45 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре упала на 10,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая в свою очередь транслировалась клиентами на наличный рынок.



При этом следовало учесть «дежурную» нехватку гривневого инструмента, а также «капризы» клиентов, которым не нравились изначально завышенные цены оферов наличной пары доллар-гривня, которые требовалось снижать, дав старт общей коррекции «американца» сообразно смене тренда на торгах ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня, чем в наличном евро.

Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, снижая в течение пятницы менее значимую позицию «предложение» все-таки учли внутридневную коррекцию наличного доллара, а также вышеупомянутое нежелание клиентов приобретать валюту по действующим ценам оферов.



Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1458 к $1,1495, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 37 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот рост, сосредоточившись на коррекции пары доллар-гривня. Кроме того, следует уточнить, что львиную долю упомянутого «привеса» пара евро-доллар на мировом рынке forex получила после 16.30 Киева, когда наши валютчики уже сворачивали торги.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1455, пара евро-доллар очень медленно роста в цене, сумев к 09.00 Киева добраться к цифре $1,1463, которую не покидала в течение часа.

С началом европейской сессии рынка forex пара по уже сложившейся традиции, обвалилась, оказавшись на цифре $1,1440 по состоянию на 10.20 Киева.



С этих низов стартовало упомянутое выше ралли пары, первым результатом которого стало касание евро около 14.00 Киева отметки $1,1470. После 2,5 часов относительной стабильности пара возобновила ралли, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками.



Около 19.00 Киева пара евро-доллар вошла в полосу относительной стабильности на уровне $1,1512, которая лишь единожды была прервана кратковременным отскоком около 19.45 к цифре $1,1530. Вскоре, оставив за спиной этот шип, пара вернулась к $1,1512, не покидая эту отметку до 21.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару растет в рамках коррекции после снижения в четверг, вызванного опасениями по поводу бюджета Италии после критики Еврокомиссии.



По состоянию на 13.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1459 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1455 за евро.



В четверг до начала снижения европейская валюта торговалась на уровне выше $1,15 за евро.



Курс доллара к иене поднимается до ¥112,34 за доллар со ¥112,2.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохраняется на уровне прошлого закрытия в 95,9 пункта.



Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет Є2,3 триллиона, сообщал центральный банк страны в июне.



В четверг Еврокомиссия опубликовала письмо министру экономики и финансов Италии Джованни Триа, раскритиковав бюджет страны. ЕК отметила высокий уровень государственных расходов, структурный дефицит и высокий уровень долга. Приведенные факторы указывают на несоблюдение норм «Пакта стабильности» и роста ЕС, говорится в письме. На этом фоне курс евро к доллару в четверг опустился на 0,4%.



Письмо было сформулировано более резко, чем обычно. В нем бюджет описывается как «очевидное отклонение» от первоначальных обязательств в «беспрецедентном» масштабе».



Начиная с 16.00 Киева пара евро-доллар начала динамичное ралли на комментариях Пьера Московичи.



В то же время доллар растет к иене. Пара доллар-иена поднялась на 0,4% до ¥112,65. Курс пары растет по мере подъема рынка акций в США, ослабления спроса на защитные валюты и повышения доходности облигаций США.



Пара доллар США-канадский доллар поднялась до сопротивления тренда. Пара подает «бычий» сигнал, находясь выше 100-дневного скользящего среднего значения.



Пара пытается протестировать сопротивление тренда на 1,3129, «медвежий» долгосрочный тренд, предлагается 100-недельным MA, находящимся ниже 200-недельного MA.



Евро стал заложником итальянской драмы, реагируя то ростом, то падением на новости касаемо бюджета Италии.



Евро поднялся до нового максимума дня после того, как комиссар Европейского союза Пьер Московичи отметил, что монетарный блок не будет вмешиваться в экономическую политику популистского кабинета Италии.



Пара евро-доллар в конечном счете поднялась на 0,35% до $1,1512.



В пятницу ранее пара падала до $1,1433. «Бычье» движение произошло после того, когда итальянские облигации смогли начать восстановление в реакции на указанные комментарии.



Меж тем «итальянская инфекция» грозит распространиться на южную периферию еврозоны. Доходность облигаций Испании достигла 18-месячного максимума, подчеркивая риск заражения.



То же самое наблюдается с облигациями Португалии. Инвесторы обеспокоены тем, что бюджетные проблемы Италии могут распространиться за пределы национальных границ. Испанский кредитор Banco de Credito Social Cooperativo сообщил, что отложит сделку на сумму Є100 миллионов ($115 миллионов), сославшись на «ухудшение состояния рынка».



Италия занята битвой за свой проект бюджета с Европейской комиссией, которая угрожает внести раздор в популистское правительство страны.



«Итальянская напряженность, по-видимому, становится все более интенсивной, проблемы превращаются в нечто более системное», - сказал Ричард Макгиер, руководитель отдела анализа и стратегии на рынке ставок в Rabobank International в Лондоне.



«Озабоченность по поводу единства еврозоны увеличивает риск распространения системной заразы» по всему Континенту.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,25/32,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с плюсом», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 10,0 коп. спросу и не потерявшему 5,0 коп. с закрытия четверга предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Детонатором «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка Украины стали очень ранние, но агрессивные покупки валюты нерезидентами. Увидев обозначившийся спозаранку «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, экспортеры тотчас свернули свои офера валюты, дожидаясь ее максимального курса и, тем самым, катализируя «бычий» процесс.



Регулятор, крайне неохотно посещающий межбанк по пятницам («неформальный» день банкира!), был все-таки вынужден провести две «точечные» и весьма незначительные долларовые интервенции, которые рынок очень быстро «переваривал», возвращаясь к росту долларовых цен.



Таким образом, на финише недели заметное подорожание безналичного доллара обеспечивали покупки СКВ «варягами», придержки валюты экспортерами и «пятничный синдром», предписывающий значительной части игрокам межбанка входить накануне выходных в «старый надежный» доллар для страховки своих активов от возможных неприятностей и комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Наличный рынок хотя и приподнялся по паре доллар-гривня, следуя в кильватере межбанка, отнесся к тамошнему подорожанию доллара довольно «прохладно». Во всяком случае, после полудня в Днепре и в столице наблюдалась заметная коррекция долларовых цен, а в Запорожье местные дилеры начали обслуживать доминирующий клиентский «принос».



В пятничном росте курса безналичного доллара видна «неестественность» этого тренда. Налицо признаки попыток спекулянтов «качнуть» рынок ради сиюминутной и, по всей видимости, «политической» выгоды.



Кроме того, обозначился дефицит «патриотизма» экспортеров, до последнего (до обеда) придерживавших валюту и лишь потом в спешном порядке начали масштабный «слив» СКВ, боясь потерять на курсе, который, собственно, после обеда и обвалили.



Наличный рынок, прочно связанный с клиентами, это почувствовал уже к полудню пятницы. Не исключено, на ближайших торгах нечто подобное ожидает и рынок «зеленого» безнала. Гарантом вероятного вхождения рынка «зеленого» безнала

станет пресловутый «пятничный синдром». Как мы указывали выше, значительная часть игроков межбанка вышла из гривни накануне выходных, «связав» излишки нацвалюты «американцем» ради спокойного отдыха в субботу и воскресенье, а также страхуя свои активы от возможных неприятностей. Поэтому к понедельнику многие участники межбанка остались без гривневого «горючего», и приобретать СКВ им будет по сути не на что. Думаю, вторым побочным эффектом понедельничной сессии межбанка станет заметное снижение ликвидности торгов.



А вот в дальнейшем шансы у «зеленых быков» на МЕЖБАНКЕ повысятся. Дело в том, что на новой неделе Казначейство возобновить компенсацию НДС, наполняя рынок гривневой ликвидности, и с 23-24 октября безналичный доллар может возобновить восходящий тренд.



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