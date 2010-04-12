freeze написав: Какая то коротенькая по срокам программа, раньше более масштабные были по срокам и по суммам. И на малом спасибо, конечно, осталось все это получить, пишут, что пообещали МВФ еще приподнять цены на газ уже с 1 мая. Интересно кто то всерьез верит в такие перспективы обещаний для МВФ, скорее всего долгосрочная годовая программа в мае и оборвется.
Стенд-бай и проводится обычно вкороткую, когда нужна срочная санация. После дефолта или чтобы его избежать, например
<... Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок (украинская - длиннее), тогда как кредиты Stand-by — на 1-2 года. Кроме того, срок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе Stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности). ...> https://lb.ua/economics/2018/10/19/4104 ... novoy.html
freeze написав: Какая то коротенькая по срокам программа, раньше более масштабные были по срокам и по суммам. И на малом спасибо, конечно, осталось все это получить, пишут, что пообещали МВФ еще приподнять цены на газ уже с 1 мая. Интересно кто то всерьез верит в такие перспективы обещаний для МВФ, скорее всего долгосрочная годовая программа в мае и оборвется.
Стенд-бай и проводится обычно вкороткую, когда нужна срочная санация. После дефолта или чтобы его избежать, например
Вообще stand-by - не про длительность, а про срочность и простоту предоставления кредита по требованию заемщика.
На практике бОльшая часть программ сотрудничества с МВФ - stand-by, и всегда выделение траншей происходит не по нашему первому требованию в рамках общей согласованной суммы, а по факту выполнения требований кредитора после длительных переговоров
Может это и к лучшему - к МВФ доверия больше, чем к украинским правительствам
striped написав:справедливости ради - вчера в Киеве были утром 27.99 на отдачу в банках. Так что это цифра крайнего дна. Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.
На МБ тоже загон для "людей, получивших зарплату"?
Нет, загон для того, чтобы часть людей получила приличную зарплату.