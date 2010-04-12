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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6548654965506551

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:58

  antey1969 написав:
  freeze написав:
Какая то коротенькая по срокам программа, раньше более масштабные были по срокам и по суммам. И на малом спасибо, конечно, осталось все это получить, пишут, что пообещали МВФ еще приподнять цены на газ уже с 1 мая. Интересно кто то всерьез верит в такие перспективы обещаний для МВФ, скорее всего долгосрочная годовая программа в мае и оборвется.

Стенд-бай и проводится обычно вкороткую, когда нужна срочная санация. После дефолта или чтобы его избежать, например


<... Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок (украинская - длиннее), тогда как кредиты Stand-by — на 1-2 года. Кроме того, срок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе Stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности).
...>
https://lb.ua/economics/2018/10/19/4104 ... novoy.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:07

  antey1969 написав:
  freeze написав:
Какая то коротенькая по срокам программа, раньше более масштабные были по срокам и по суммам. И на малом спасибо, конечно, осталось все это получить, пишут, что пообещали МВФ еще приподнять цены на газ уже с 1 мая. Интересно кто то всерьез верит в такие перспективы обещаний для МВФ, скорее всего долгосрочная годовая программа в мае и оборвется.

Стенд-бай и проводится обычно вкороткую, когда нужна срочная санация. После дефолта или чтобы его избежать, например


Вообще stand-by - не про длительность, а про срочность и простоту предоставления кредита по требованию заемщика.

На практике бОльшая часть программ сотрудничества с МВФ - stand-by, и всегда выделение траншей происходит не по нашему первому требованию в рамках общей согласованной суммы, а по факту выполнения требований кредитора после длительных переговоров :)

Может это и к лучшему - к МВФ доверия больше, чем к украинским правительствам :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:52

  ЛАД написав:
  striped написав:справедливости ради - вчера в Киеве были утром 27.99 на отдачу в банках. Так что это цифра крайнего дна.
Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.

На МБ тоже загон для "людей, получивших зарплату"?


Нет, загон для того, чтобы часть людей получила приличную зарплату.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:40

Прогулка по Донецку - интересный формат, будто сам едешь
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:49

дядя Caша
Если уж начали постить про пальбу в Керчи на валютной ветке, прошу сопровождать посты информацией о денежней единицы Пантикапея в эпоху Митридата.
А озабочннным газами лучше обратиться к профильному специалисту. Гастроэнтерологу или на худой конец, к терапевту.

US ДС- Слава! Удивительна наступившая демократия! Простые ругательства почти без блокировки.... Это настораживает, как минимум... :oops:
Видео Нока... Чисто, пусто...Тоже ничего хорошего... :oops:
У нас в колхозе гораздо веселей! 8)

Нал. точно сдувается... Бумаги пока нет. Поход наверх отменяется ( вне зависимости от межбанка). Мабуть, поход безнала уверх- пока тоже не получится, :mrgreen: без привязки к налу ( недавно, такое было).
:(
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:16

Re: Валютный рынок в контексте

Если кач нала не прошел в пятницу,- в понедельник должен и межбанк откатить.
дарий
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