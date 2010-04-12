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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 07:57
ребе Нок написав:Прогулка по Донецку - интересный формат, будто сам едешь
6000 рублей в месяц - не густо, но зато без киевской хунты и фашиствующих бандеровцев
. Теперь понятно, почему они идут в окопы за 15000 рублей в месяц...
Вот они, пэрэмоги "рузького мира" на отдельно взятой территории.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 20 жов, 2018 08:14
Binimovich написав:
6000 рублей в месяц - не густо, но зато без киевской хунты и фашиствующих бандеровцев
. Теперь понятно, почему они идут в окопы за 15000 рублей в месяц...
Вот они, пэрэмоги "рузького мира" на отдельно взятой территории.
Удивляет пустота....непонятно куда делись толпы кричащие расея-расея...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 20 жов, 2018 08:43
Pupsik написав: Binimovich написав:
6000 рублей в месяц - не густо, но зато без киевской хунты и фашиствующих бандеровцев
. Теперь понятно, почему они идут в окопы за 15000 рублей в месяц...
Вот они, пэрэмоги "рузького мира" на отдельно взятой территории.
Удивляет пустота....непонятно куда делись толпы кричащие расея-расея...
Я думаю, насмотревшись русской весны в Крыму, донецко-луганские обыватели решили, что с Донбассом будет аналогично, но пуйло решило не принимать его в состав рфии. А когда они одуплились, было уже слишком поздно.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 20 жов, 2018 08:58
Binimovich написав:
Я думаю, насмотревшись русской весны в Крыму, донецко-луганские обыватели решили, что с Донбассом будет аналогично, но пуйло решило не принимать его в состав рфии. А когда они одуплились, было уже слишком поздно.
Виходить, що в такому підвішеному стані життя в Донецьк не повернеться.
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vovikhan1991
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Додано: Суб 20 жов, 2018 09:25
vovikhan1991 написав: Binimovich написав:
Я думаю, насмотревшись русской весны в Крыму, донецко-луганские обыватели решили, что с Донбассом будет аналогично, но пуйло решило не принимать его в состав рфии. А когда они одуплились, было уже слишком поздно.
Виходить, що в такому підвішеному стані життя в Донецьк не повернеться.
Конечно, нет. По крайней мере, при рузьком мире. Другой вопрос, каким и когда потом вернется он в зад в состав Украины, и насколько будут промыты мозги у особенно подрастающей сейчас молодежи и школоты.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 20 жов, 2018 09:38
Если бы не было захвата рф Крыма, то не было бы и смертей в Керченском колледже, так как по законам Украины оружие имеют право покупать с 21 года, а в рф с 18 лет. ТОлько подумать, оказывается, в р-фии 18 летним соплякам разрешается покупать огнестрельное и другое оружие!!!!
И ещё.
До выборов в президенты путин был против повышения пенсии, а как только в 4й раз (!!!!) стал президентом, так сразу же поднял возраст ухода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Поимел он свой народ по полной.
Та что мне всё больше Украина нравится.
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Yuri_61
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