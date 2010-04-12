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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6550655165526553>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:57

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:Прогулка по Донецку - интересный формат, будто сам едешь
6000 рублей в месяц - не густо, но зато без киевской хунты и фашиствующих бандеровцев . Теперь понятно, почему они идут в окопы за 15000 рублей в месяц...
Вот они, пэрэмоги "рузького мира" на отдельно взятой территории.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:14

  Binimovich написав:6000 рублей в месяц - не густо, но зато без киевской хунты и фашиствующих бандеровцев . Теперь понятно, почему они идут в окопы за 15000 рублей в месяц...
Вот они, пэрэмоги "рузького мира" на отдельно взятой территории.


Удивляет пустота....непонятно куда делись толпы кричащие расея-расея...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:43

Re: Валютный рынок в контексте

Pupsik написав:
  Binimovich написав:6000 рублей в месяц - не густо, но зато без киевской хунты и фашиствующих бандеровцев . Теперь понятно, почему они идут в окопы за 15000 рублей в месяц...
Вот они, пэрэмоги "рузького мира" на отдельно взятой территории.


Удивляет пустота....непонятно куда делись толпы кричащие расея-расея...
Я думаю, насмотревшись русской весны в Крыму, донецко-луганские обыватели решили, что с Донбассом будет аналогично, но пуйло решило не принимать его в состав рфии. А когда они одуплились, было уже слишком поздно.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:58

  Binimovich написав:Я думаю, насмотревшись русской весны в Крыму, донецко-луганские обыватели решили, что с Донбассом будет аналогично, но пуйло решило не принимать его в состав рфии. А когда они одуплились, было уже слишком поздно.


Виходить, що в такому підвішеному стані життя в Донецьк не повернеться.
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:25

Re: Валютный рынок в контексте

vovikhan1991 написав:
  Binimovich написав:Я думаю, насмотревшись русской весны в Крыму, донецко-луганские обыватели решили, что с Донбассом будет аналогично, но пуйло решило не принимать его в состав рфии. А когда они одуплились, было уже слишком поздно.


Виходить, що в такому підвішеному стані життя в Донецьк не повернеться.
Конечно, нет. По крайней мере, при рузьком мире. Другой вопрос, каким и когда потом вернется он в зад в состав Украины, и насколько будут промыты мозги у особенно подрастающей сейчас молодежи и школоты.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:38

Re: Валютный рынок в контексте

Если бы не было захвата рф Крыма, то не было бы и смертей в Керченском колледже, так как по законам Украины оружие имеют право покупать с 21 года, а в рф с 18 лет. ТОлько подумать, оказывается, в р-фии 18 летним соплякам разрешается покупать огнестрельное и другое оружие!!!!
И ещё.
До выборов в президенты путин был против повышения пенсии, а как только в 4й раз (!!!!) стал президентом, так сразу же поднял возраст ухода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Поимел он свой народ по полной.
Та что мне всё больше Украина нравится.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:22

  ЛАД написав:
В 2017 году Украина экспортировала железную руду на общую сумму 2588,151 млн долл., в то время как импорт составил 29,375 млн долл.

https://www.minprom.ua/news/248283.html

Интересно, кто и откуда у нас импортирует железную руду, и главное зачем?
Кто знает, просветите пожалуйста.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:32

Re: Валютный рынок в контексте

Fedor написав:
  ЛАД написав:
В 2017 году Украина экспортировала железную руду на общую сумму 2588,151 млн долл., в то время как импорт составил 29,375 млн долл.

https://www.minprom.ua/news/248283.html

Интересно, кто и откуда у нас импортирует железную руду, и главное зачем?
Кто знает, просветите пожалуйста.
Для высоколегированной стали, как вариант. Может, рудные концентраты имелись в виду.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:35

  ЛАД написав:...
Украина заняла 83-е место из 140 в глобальном рейтинге конкурентоспособности...

Согласно рейтингу по уровню развития государственных институтов Украина находится на 110-м месте...

Макроэкономическая стабильность Украины на 131-м месте...


https://www.minprom.ua/news/248203.html


Приведенные два пункта, это как раз и есть те риски, которые мы ранее обсуждали в процессе дискуссии о доходности УкрГазДобычи.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:38

  Fedor написав:Интересно, кто и откуда у нас импортирует железную руду, и главное зачем?
Кто знает, просветите пожалуйста

Я предполагаю, что "импортируют" из Люксембурга, Кипра и т.п.
Аналогично тому, как везут уголь из Роттердама+
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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