Додано: Суб 20 жов, 2018 09:38

Если бы не было захвата рф Крыма, то не было бы и смертей в Керченском колледже, так как по законам Украины оружие имеют право покупать с 21 года, а в рф с 18 лет. ТОлько подумать, оказывается, в р-фии 18 летним соплякам разрешается покупать огнестрельное и другое оружие!!!!

И ещё.

До выборов в президенты путин был против повышения пенсии, а как только в 4й раз (!!!!) стал президентом, так сразу же поднял возраст ухода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Поимел он свой народ по полной.

Та что мне всё больше Украина нравится.