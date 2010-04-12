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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:39
Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.
Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
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Fedor
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:46
Fedor написав:Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.Может быть это импорт руды с ОРДЛО
по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
лугандонські геологи у себе уже знайшли руду?
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ridibunda666
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54
ridibunda666
Если сморозил глупость, извините. А что, там не было железно-рудных комбинатов?
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Fedor
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:55
Fedor написав:
https://www.minprom.ua/news/248283.html
ЛАД написав:
В 2017 году Украина экспортировала железную руду на общую сумму 2588,151 млн долл., в то время как импорт составил 29,375 млн долл.
Интересно, кто и откуда у нас импортирует железную руду, и главное зачем?
Кто знает, просветите пожалуйста.
А у Евраза ничего не осталось в Украине? Раньше импорт руды на их предприятия с российских ГОКов был обычной практикой и в немалых объемах - вертикальная интеграция...
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zРадио
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:00
zРадио
Спасибо, наверное это и есть ответ.
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Fedor
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:03
Fedor написав:ridibunda666
Если сморозил глупость, извините. А что, там не было железно-рудных комбинатов?
На нынешней территории ОРДЛО добыча руды не велась, но окатышы/агломерат поставлялись для выплавки стали и чугуна - Маккевский и Алчевский меткомбинаты, Донецксталь, Донецкспецсталь, и еще по мелочам.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:06
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