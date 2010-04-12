Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.
Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:39
Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.
Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:46
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54
ridibunda666
Если сморозил глупость, извините. А что, там не было железно-рудных комбинатов?
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:55
А у Евраза ничего не осталось в Украине? Раньше импорт руды на их предприятия с российских ГОКов был обычной практикой и в немалых объемах - вертикальная интеграция...
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:03
На нынешней территории ОРДЛО добыча руды не велась, но окатышы/агломерат поставлялись для выплавки стали и чугуна - Маккевский и Алчевский меткомбинаты, Донецксталь, Донецкспецсталь, и еще по мелочам.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:06
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