Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.
Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:39
Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.
Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:46
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54
ridibunda666
Если сморозил глупость, извините. А что, там не было железно-рудных комбинатов?
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:55
А у Евраза ничего не осталось в Украине? Раньше импорт руды на их предприятия с российских ГОКов был обычной практикой и в немалых объемах - вертикальная интеграция...
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:03
На нынешней территории ОРДЛО добыча руды не велась, но окатышы/агломерат поставлялись для выплавки стали и чугуна - Маккевский и Алчевский меткомбинаты, Донецксталь, Донецкспецсталь, и еще по мелочам.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:06
Звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:54
Вот не понимаю подобных вбросов
Есть более жестокая инфа (
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В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.
Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)
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По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.
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Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.
На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093 больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года после постановки на учет.
Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000
Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными
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По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.
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Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.
Тут, правда, тоже лукавство.
Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.
Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (
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На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут
и это пройдет
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:25
Re: Валютный рынок в контексте
^^ Поставил плюс автору, мало того что вброс, так ещё и в валютной ветке. Бред какой-то.
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:26
при***, потому ты у меня в ингноре...
просто погиб известный человек (вчера только смотрел ДШ)
а тебе, ушлёпку, вбросы мерещаться
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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