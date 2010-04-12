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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6551655265536554>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:39

Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.

Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:46

  Fedor написав:Binimovich
Спасибо, но мне почему-то кажется, что для высоколегированной стали используется обычная руда, просто технологии выплавки другие.

Может быть это импорт руды с ОРДЛО по схеме ОРДЛО - Россия - Украина ???


лугандонські геологи у себе уже знайшли руду? :mrgreen:
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54

ridibunda666
Если сморозил глупость, извините. А что, там не было железно-рудных комбинатов?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:55

  Fedor написав:
  ЛАД написав:
В 2017 году Украина экспортировала железную руду на общую сумму 2588,151 млн долл., в то время как импорт составил 29,375 млн долл.

https://www.minprom.ua/news/248283.html

Интересно, кто и откуда у нас импортирует железную руду, и главное зачем?
Кто знает, просветите пожалуйста.


А у Евраза ничего не осталось в Украине? Раньше импорт руды на их предприятия с российских ГОКов был обычной практикой и в немалых объемах - вертикальная интеграция...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:00

zРадио
Спасибо, наверное это и есть ответ.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:03

  Fedor написав:ridibunda666
Если сморозил глупость, извините. А что, там не было железно-рудных комбинатов?


На нынешней территории ОРДЛО добыча руды не велась, но окатышы/агломерат поставлялись для выплавки стали и чугуна - Маккевский и Алчевский меткомбинаты, Донецксталь, Донецкспецсталь, и еще по мелочам.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:06

Звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП

https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_ma ... p_n1050277
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:54

  prodigy написав:https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277


Вот не понимаю подобных вбросов
Есть более жестокая инфа (

==

В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.

Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)

==

По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.

==

Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.

На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093 больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года после постановки на учет.

Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000
Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными

==

По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.

==

Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.

Тут, правда, тоже лукавство.
Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.
Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (

==

На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:25

Re: Валютный рынок в контексте

^^ Поставил плюс автору, мало того что вброс, так ещё и в валютной ветке. Бред какой-то.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:26

  ЧИА написав:
  prodigy написав:https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277


Вот не понимаю подобных вбросов
Есть более жестокая инфа (

==

В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.

Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)

==

По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.

==

Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.

На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093 больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года после постановки на учет.

Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000
Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными

==

По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.

==

Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.

Тут, правда, тоже лукавство.
Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.
Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (

==

На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут


при***, потому ты у меня в ингноре...

просто погиб известный человек (вчера только смотрел ДШ)
а тебе, ушлёпку, вбросы мерещаться
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prodigy
 
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