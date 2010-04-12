ЧИА написав:В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.
Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)
вот именно это я и понимаю как вброс ибо единичные смерти - ничто реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем но об этом пишут мало а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
вот именно это я и понимаю как вброс ибо единичные смерти - ничто реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем но об этом пишут мало а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли