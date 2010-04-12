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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6551655265536554

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.

Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)


https://www.facebook.com/autokiev.info/ ... 2151688204
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:33

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:просто погиб известный человек

вот именно это я и понимаю как вброс
ибо единичные смерти - ничто
реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем
но об этом пишут мало
а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 387
З нами з: 25.12.16
Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:43

  ЧИА написав:
  prodigy написав:просто погиб известный человек

вот именно это я и понимаю как вброс
ибо единичные смерти - ничто
реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем
но об этом пишут мало
а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли


да ты больной на голову...не из ДНР случайно?
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