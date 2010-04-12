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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:33
prodigy написав:
просто погиб известный человек
вот именно это я и понимаю как вброс
ибо единичные смерти - ничто
реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем
но об этом пишут мало
а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Суб 20 жов, 2018 13:24
Не ссорьтесь , граждане - чья то смерть точно не повод для дрязг и взаимных обвинений.
prodigy написав:
Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (
К сожалению и намного более состоятельные и известные люди , можно сказать мировые звезды, умирают и в более раннем возрасте в странах с куда более совершенным медицинским обслуживанием, уровнем техники и т.д. Проблеммы неверного диагноза, не вовремя сделанной диагностики и не всегда квалифицированных врачей - глобальная. Уже не говоря о случаях беда приходит внезапно.
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Surfer
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Додано: Суб 20 жов, 2018 14:15
ЧИА написав: prodigy написав:
https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277
Вот не понимаю подобных вбросов
Есть более жестокая инфа (
==
В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч
человек. В Европе эта статистика ниже.
Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)
==
По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч
суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи
женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.
==
Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч
человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.
На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093
больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года
после постановки на учет.
Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000
Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными
==
По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч
всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.
==
Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи
смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.
Тут, правда, тоже лукавство.
Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.
Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (
==
На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут
Рак, инсульт и инфаркт - заболевания, тесно ассоциированные с возрастом. Чем выше поднимается продолжительность жизни, тем больше людей умирают от этих заболеваний.
В науке есть понятие "ошибки выжившего" - многие из тех, кто сегодня имеет онкологию, или атеросклероз сосудов мозга и сердца, умерли бы в более раннем возрасте от бактериальной инфекции при отсутствии антибиотиков, причем большинство из них - еще в раннем детстве.
Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Половина рекламного времени на ТВ засорена рекламой фармы.
Люди попросту тратят деньги, а главное - время, на то, что им не помогает. А на профессиональной помощи - экономят, и обращаются за ней, как правило, сильно несвоевременно.
Понятий чек-ап, скриннинг как таковых не существует, даже частные клиники не особенно развивают эти программы. Законодательно есть т.н. медосмотр, который справедливо называют недосмотр. Это старый советский инструмент, который не отвечает возможностям времени, и не учитывает современные тренды патологий.
Вот и имеем... С т.з. профессионализма, наша медики в целом на высоте. Плохо работает ургентная помощь - на этом этапе действительно теряется много жизней, и большой дефицит современных аппаратных средств. Но даже для сверхдорогих препаратов от аутоимунных, дегенеративных и онкологических заболеваний можно найти финансовую поддержку через частные фонды и у самих фармкомпаний.
PS: все, что я написал не относится ни к кому лично - это общая харакретистика, и, разумеется, ИМХО.
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zРадио
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Додано: Суб 20 жов, 2018 14:32
zРадио написав:
Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов.
Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.
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