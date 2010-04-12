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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6551655265536554 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 922 1. Нет сбережений в валюте 10% 92 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 589 Всього голосів : 922 Додано: Суб 20 жов, 2018 12:33 Re: Валютный рынок в контексте prodigy написав: просто погиб известный человек просто погиб известный человек

вот именно это я и понимаю как вброс

ибо единичные смерти - ничто

реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем

но об этом пишут мало

а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли вот именно это я и понимаю как вбросибо единичные смерти - ничтореальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулемно об этом пишут малоа стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли и это пройдет ЧИА Повідомлень: 387 З нами з: 25.12.16 Подякував: 33 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 жов, 2018 13:24



prodigy написав: Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.

Вопрос - от чего он умер?

Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были ( Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.Вопрос - от чего он умер?Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (



К сожалению и намного более состоятельные и известные люди , можно сказать мировые звезды, умирают и в более раннем возрасте в странах с куда более совершенным медицинским обслуживанием, уровнем техники и т.д. Проблеммы неверного диагноза, не вовремя сделанной диагностики и не всегда квалифицированных врачей - глобальная. Уже не говоря о случаях беда приходит внезапно. Не ссорьтесь , граждане - чья то смерть точно не повод для дрязг и взаимных обвинений.К сожалению и намного более состоятельные и известные люди , можно сказать мировые звезды, умирают и в более раннем возрасте в странах с куда более совершенным медицинским обслуживанием, уровнем техники и т.д. Проблеммы неверного диагноза, не вовремя сделанной диагностики и не всегда квалифицированных врачей - глобальная. Уже не говоря о случаях беда приходит внезапно. Surfer Повідомлень: 1416 З нами з: 14.11.13 Подякував: 75 раз. Подякували: 424 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 жов, 2018 14:15 ЧИА написав: prodigy написав: https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277 https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277



Вот не понимаю подобных вбросов

Есть более жестокая инфа (



==



В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.



Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)



==



По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.



==



Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.



На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093 больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года после постановки на учет.



Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000

Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными



==



По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.



==



Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.



Тут, правда, тоже лукавство.

Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.

Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.

Вопрос - от чего он умер?

Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (



==



На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут Вот не понимаю подобных вбросовЕсть более жестокая инфа (==В среднем ежегодно в ДТП погибают болеечеловек. В Европе эта статистика ниже.Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)==По данным Украстата за 2016 год околосуицидов в Украине совершили мужчины иженщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.==Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерлочеловек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилосьбольных. Причем смертность среди онкобольных высокая -после постановки на учет.Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными==По данным ВОЗ, 17%, или околовсех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.==Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 годусмертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.Тут, правда, тоже лукавство.Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.Вопрос - от чего он умер?Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (==На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут



Рак, инсульт и инфаркт - заболевания, тесно ассоциированные с возрастом. Чем выше поднимается продолжительность жизни, тем больше людей умирают от этих заболеваний.



В науке есть понятие "ошибки выжившего" - многие из тех, кто сегодня имеет онкологию, или атеросклероз сосудов мозга и сердца, умерли бы в более раннем возрасте от бактериальной инфекции при отсутствии антибиотиков, причем большинство из них - еще в раннем детстве.



Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Половина рекламного времени на ТВ засорена рекламой фармы.



Люди попросту тратят деньги, а главное - время, на то, что им не помогает. А на профессиональной помощи - экономят, и обращаются за ней, как правило, сильно несвоевременно.



Понятий чек-ап, скриннинг как таковых не существует, даже частные клиники не особенно развивают эти программы. Законодательно есть т.н. медосмотр, который справедливо называют недосмотр. Это старый советский инструмент, который не отвечает возможностям времени, и не учитывает современные тренды патологий.



Вот и имеем... С т.з. профессионализма, наша медики в целом на высоте. Плохо работает ургентная помощь - на этом этапе действительно теряется много жизней, и большой дефицит современных аппаратных средств. Но даже для сверхдорогих препаратов от аутоимунных, дегенеративных и онкологических заболеваний можно найти финансовую поддержку через частные фонды и у самих фармкомпаний.



PS: все, что я написал не относится ни к кому лично - это общая харакретистика, и, разумеется, ИМХО. Рак, инсульт и инфаркт - заболевания, тесно ассоциированные с возрастом. Чем выше поднимается продолжительность жизни, тем больше людей умирают от этих заболеваний.В науке есть понятие "ошибки выжившего" - многие из тех, кто сегодня имеет онкологию, или атеросклероз сосудов мозга и сердца, умерли бы в более раннем возрасте от бактериальной инфекции при отсутствии антибиотиков, причем большинство из них - еще в раннем детстве.Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Половина рекламного времени на ТВ засорена рекламой фармы.Люди попросту тратят деньги, а главное - время, на то, что им не помогает. А на профессиональной помощи - экономят, и обращаются за ней, как правило, сильно несвоевременно.Понятий чек-ап, скриннинг как таковых не существует, даже частные клиники не особенно развивают эти программы. Законодательно есть т.н. медосмотр, который справедливо называют недосмотр. Это старый советский инструмент, который не отвечает возможностям времени, и не учитывает современные тренды патологий.Вот и имеем... С т.з. профессионализма, наша медики в целом на высоте. Плохо работает ургентная помощь - на этом этапе действительно теряется много жизней, и большой дефицит современных аппаратных средств. Но даже для сверхдорогих препаратов от аутоимунных, дегенеративных и онкологических заболеваний можно найти финансовую поддержку через частные фонды и у самих фармкомпаний.PS: все, что я написал не относится ни к кому лично - это общая харакретистика, и, разумеется, ИМХО. zРадио

Повідомлень: 494 З нами з: 02.05.18 Подякував: 32 раз. Подякували: 383 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 жов, 2018 14:32 zРадио написав: Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов.



Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика. Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика. freeze 4 Повідомлень: 8320 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2370 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 13 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6551655265536554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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