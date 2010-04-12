вот именно это я и понимаю как вброс
ибо единичные смерти - ничто
реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем
но об этом пишут мало
а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:33
Re: Валютный рынок в контексте
вот именно это я и понимаю как вброс
ибо единичные смерти - ничто
реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем
но об этом пишут мало
а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
и это пройдет
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:24
Не ссорьтесь , граждане - чья то смерть точно не повод для дрязг и взаимных обвинений.
К сожалению и намного более состоятельные и известные люди , можно сказать мировые звезды, умирают и в более раннем возрасте в странах с куда более совершенным медицинским обслуживанием, уровнем техники и т.д. Проблеммы неверного диагноза, не вовремя сделанной диагностики и не всегда квалифицированных врачей - глобальная. Уже не говоря о случаях беда приходит внезапно.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:15
Рак, инсульт и инфаркт - заболевания, тесно ассоциированные с возрастом. Чем выше поднимается продолжительность жизни, тем больше людей умирают от этих заболеваний.
В науке есть понятие "ошибки выжившего" - многие из тех, кто сегодня имеет онкологию, или атеросклероз сосудов мозга и сердца, умерли бы в более раннем возрасте от бактериальной инфекции при отсутствии антибиотиков, причем большинство из них - еще в раннем детстве.
Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Половина рекламного времени на ТВ засорена рекламой фармы.
Люди попросту тратят деньги, а главное - время, на то, что им не помогает. А на профессиональной помощи - экономят, и обращаются за ней, как правило, сильно несвоевременно.
Понятий чек-ап, скриннинг как таковых не существует, даже частные клиники не особенно развивают эти программы. Законодательно есть т.н. медосмотр, который справедливо называют недосмотр. Это старый советский инструмент, который не отвечает возможностям времени, и не учитывает современные тренды патологий.
Вот и имеем... С т.з. профессионализма, наша медики в целом на высоте. Плохо работает ургентная помощь - на этом этапе действительно теряется много жизней, и большой дефицит современных аппаратных средств. Но даже для сверхдорогих препаратов от аутоимунных, дегенеративных и онкологических заболеваний можно найти финансовую поддержку через частные фонды и у самих фармкомпаний.
PS: все, что я написал не относится ни к кому лично - это общая харакретистика, и, разумеется, ИМХО.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:32
Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:58
ЧИА
По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.
Тоже об этом думал.... Странно, что войнушки и даже ДТП гораздо меньше суицидов (причем, это мировая статистика). Об этом просто не принято говорить.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:10
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Съешь осиновой коры --
И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая,
Чай, природные дары!
Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрешь!..
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..
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(с) Леонид Филатов
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