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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6552655365546555>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:33

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:просто погиб известный человек

вот именно это я и понимаю как вброс
ибо единичные смерти - ничто
реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем
но об этом пишут мало
а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:24

Не ссорьтесь , граждане - чья то смерть точно не повод для дрязг и взаимных обвинений.

  prodigy написав:Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (


К сожалению и намного более состоятельные и известные люди , можно сказать мировые звезды, умирают и в более раннем возрасте в странах с куда более совершенным медицинским обслуживанием, уровнем техники и т.д. Проблеммы неверного диагноза, не вовремя сделанной диагностики и не всегда квалифицированных врачей - глобальная. Уже не говоря о случаях беда приходит внезапно.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:15

  ЧИА написав:
  prodigy написав:https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277


Вот не понимаю подобных вбросов
Есть более жестокая инфа (

==

В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.

Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)

==

По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.

==

Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.

На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093 больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года после постановки на учет.

Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000
Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными

==

По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.

==

Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.

Тут, правда, тоже лукавство.
Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.
Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.
Вопрос - от чего он умер?
Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (

==

На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут


Рак, инсульт и инфаркт - заболевания, тесно ассоциированные с возрастом. Чем выше поднимается продолжительность жизни, тем больше людей умирают от этих заболеваний.

В науке есть понятие "ошибки выжившего" - многие из тех, кто сегодня имеет онкологию, или атеросклероз сосудов мозга и сердца, умерли бы в более раннем возрасте от бактериальной инфекции при отсутствии антибиотиков, причем большинство из них - еще в раннем детстве.

Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Половина рекламного времени на ТВ засорена рекламой фармы.

Люди попросту тратят деньги, а главное - время, на то, что им не помогает. А на профессиональной помощи - экономят, и обращаются за ней, как правило, сильно несвоевременно.

Понятий чек-ап, скриннинг как таковых не существует, даже частные клиники не особенно развивают эти программы. Законодательно есть т.н. медосмотр, который справедливо называют недосмотр. Это старый советский инструмент, который не отвечает возможностям времени, и не учитывает современные тренды патологий.

Вот и имеем... С т.з. профессионализма, наша медики в целом на высоте. Плохо работает ургентная помощь - на этом этапе действительно теряется много жизней, и большой дефицит современных аппаратных средств. Но даже для сверхдорогих препаратов от аутоимунных, дегенеративных и онкологических заболеваний можно найти финансовую поддержку через частные фонды и у самих фармкомпаний.

PS: все, что я написал не относится ни к кому лично - это общая харакретистика, и, разумеется, ИМХО.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:32

  zРадио написав:Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов.


Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:58

ЧИА
По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.

Тоже об этом думал.... Странно, что войнушки и даже ДТП гораздо меньше суицидов (причем, это мировая статистика). Об этом просто не принято говорить. :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:10

  freeze написав:Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.

«
Съешь осиновой коры --
И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая,
Чай, природные дары!

Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрешь!..

Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..
»
(с) Леонид Филатов
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

.... щось сумну ви тему тут завели.....

=======

... бачу, що "бджЮлька" не тільки в місті Лева на білбордах "висить", а й по інших містах...
- то все ж таки краще він...
https://youtu.be/ZaDoTugXJVM
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:32

Re: Валютный рынок в контексте

Професор Геннадій Апанасенко в сьогоднішньому ДТ:
Таким чином, радикальна зміна способу харчування і повсякденного життя, детоксикація організму, контроль над стресом і психорегулярна, помірна фізична активність є тими ліками, які не тільки зупинять початок патологічного (навіть ракового) процесу, а й повернуть настільки високий рівень здоров'я, якого хворий вже давно не відчував. Офіційна (алопатична медицина) тут вам не помічник. Відповідних стандартів надання допомоги в цьому напрямі нема і, схоже, не буде. https://dt.ua/HEALTH/medicina-zdorov-ya ... 1503_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:.... щось сумну ви тему тут завели.....

=======

... бачу, що "бджЮлька" не тільки в місті Лева на білбордах "висить", а й по інших містах...
- то все ж таки краще він...
https://youtu.be/ZaDoTugXJVM
Всю Одессу засрали ею.

Того же мнения, за Пороха буду голосовать.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:08

  Binimovich написав:
Долярчик написав:.... щось сумну ви тему тут завели.....

=======

... бачу, що "бджЮлька" не тільки в місті Лева на білбордах "висить", а й по інших містах...
- то все ж таки краще він...
https://youtu.be/ZaDoTugXJVM
Всю Одессу засрали ею.

Того же мнения, за Пороха буду голосовать.

как можно так тупить? он же ролик за Зеленского поставил :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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