ЧИА написав:

prodigy написав: https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277 https://24tv.ua/ru/zvezda_dizel_shou_marina_poplavskaja_pogibla_v_dtp_n1050277

Вот не понимаю подобных вбросовЕсть более жестокая инфа (==В среднем ежегодно в ДТП погибают болеечеловек. В Европе эта статистика ниже.Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)==По данным Украстата за 2016 год околосуицидов в Украине совершили мужчины иженщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.==Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерлочеловек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилосьбольных. Причем смертность среди онкобольных высокая -после постановки на учет.Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными==По данным ВОЗ, 17%, или околовсех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.==Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 годусмертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.Тут, правда, тоже лукавство.Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование.Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72.Вопрос - от чего он умер?Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (==На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут