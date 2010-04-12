вот именно это я и понимаю как вброс ибо единичные смерти - ничто реальная проблема - завышение скорости и пьянство за рулем но об этом пишут мало а стоит разбиться "известному человеку" - начинаются сопли
Не ссорьтесь , граждане - чья то смерть точно не повод для дрязг и взаимных обвинений.
prodigy написав:Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72. Вопрос - от чего он умер? Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (
К сожалению и намного более состоятельные и известные люди , можно сказать мировые звезды, умирают и в более раннем возрасте в странах с куда более совершенным медицинским обслуживанием, уровнем техники и т.д. Проблеммы неверного диагноза, не вовремя сделанной диагностики и не всегда квалифицированных врачей - глобальная. Уже не говоря о случаях беда приходит внезапно.
Вот не понимаю подобных вбросов Есть более жестокая инфа (
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В среднем ежегодно в ДТП погибают более 4 тысяч человек. В Европе эта статистика ниже.
Например в Испании, при населении 46 миллионов ежегодно погибают около 1,5 тысячи человек по причине ДТП. Снижение максимальной скорости (снижение законодательно максимальной скорости хотя бы на 5% приведет к снижению количеству смертей в результате ДТП на 30%)
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По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.
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Злокачественные опухоли - третья причина преждевременной смерти среди украинцев. По данным Укрстата, в 2016 году от рака умерло 79 тысяч человек — это 13% от всех зарегистрированных смертей. Согласно данным Национальному канцер-реестру Украины, ежегодно в Украине регистрируется более чем 100 тысяч случаев заболевания раком.
На 2016 год на учете онкологических учреждений Украины находилось 919 093 больных. Причем смертность среди онкобольных высокая - каждый третий не проживает и года после постановки на учет.
Мои комменты - тут странность. смертность должна была бы быть не 80 000, а 300 000 Вопрос статистикам или журналистам. Ну или как вариант - их всех суют в графу сердечников и гипертоников, чтобы не портить статистику с онкобольными
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По данным ВОЗ, 17%, или около 100 тысяч всех зарегистрированных смертей в Украине, произошло в результате инсульта.
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Основная причина смерти украинцев. Только в 2016 году 392 тысячи смертей произошло в результате болезней систем кровообращения, а это 67% от общего количества зарегистрированных смертей в Украине.
Тут, правда, тоже лукавство. Большинство сердечников и гипертоников, на самом деле, умирают от 3х причин - старости (общей изношенности организма) и нехватки денег на лекарста себе и в больницах на нормальное оборудование. Например, у меня отей умер от третьего инфаркта. У него и 2 инсульта было. И было ему 72. Вопрос - от чего он умер? Думаю, таки от общей бедности в Украине. Тупо не хватило ресурсов и техники вытащить в очередной раз. На лечение то деньги были (
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На этом фоне разовые вбросы несколько меркнут
Рак, инсульт и инфаркт - заболевания, тесно ассоциированные с возрастом. Чем выше поднимается продолжительность жизни, тем больше людей умирают от этих заболеваний.
В науке есть понятие "ошибки выжившего" - многие из тех, кто сегодня имеет онкологию, или атеросклероз сосудов мозга и сердца, умерли бы в более раннем возрасте от бактериальной инфекции при отсутствии антибиотиков, причем большинство из них - еще в раннем детстве.
Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов. Половина рекламного времени на ТВ засорена рекламой фармы.
Люди попросту тратят деньги, а главное - время, на то, что им не помогает. А на профессиональной помощи - экономят, и обращаются за ней, как правило, сильно несвоевременно.
Понятий чек-ап, скриннинг как таковых не существует, даже частные клиники не особенно развивают эти программы. Законодательно есть т.н. медосмотр, который справедливо называют недосмотр. Это старый советский инструмент, который не отвечает возможностям времени, и не учитывает современные тренды патологий.
Вот и имеем... С т.з. профессионализма, наша медики в целом на высоте. Плохо работает ургентная помощь - на этом этапе действительно теряется много жизней, и большой дефицит современных аппаратных средств. Но даже для сверхдорогих препаратов от аутоимунных, дегенеративных и онкологических заболеваний можно найти финансовую поддержку через частные фонды и у самих фармкомпаний.
PS: все, что я написал не относится ни к кому лично - это общая харакретистика, и, разумеется, ИМХО.
zРадио написав:Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов.
Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.
ЧИА По данным Украстата за 2016 год около шести тысяч суицидов в Украине совершили мужчины и полторы тысячи женщины. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства часто возникают из-за психических расстройств. В то время как в Украине чаще всего суициды совершаются зрелыми мужчинами или пенсионерами из-за финансовых проблем и одиночества.
Тоже об этом думал.... Странно, что войнушки и даже ДТП гораздо меньше суицидов (причем, это мировая статистика). Об этом просто не принято говорить.
freeze написав:Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.
« Съешь осиновой коры -- И взбодришься до поры: Чай, не химия какая, Чай, природные дары!
Вот из плесени кисель! Чай, не пробовал досель? Будешь к завтрему здоровый, Если только не помрешь!..
Спробуй заячий помет! Он -- ядреный! Он проймет! И куды целебней меду, Хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают -- Те до старости живут!.. » (с) Леонид Филатов
Таким чином, радикальна зміна способу харчування і повсякденного життя, детоксикація організму, контроль над стресом і психорегулярна, помірна фізична активність є тими ліками, які не тільки зупинять початок патологічного (навіть ракового) процесу, а й повернуть настільки високий рівень здоров'я, якого хворий вже давно не відчував. Офіційна (алопатична медицина) тут вам не помічник. Відповідних стандартів надання допомоги в цьому напрямі нема і, схоже, не буде. https://dt.ua/HEALTH/medicina-zdorov-ya ... 1503_.html