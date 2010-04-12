Так сильно хочется увидеть очередные серии "Слуги народа"???
Представляю себе серию "Президент Украины на переговорах с Путиным в феврале 2015 года.
У вас во Львове все такие патриоты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:26
Re: Валютный рынок в контексте
Так сильно хочется увидеть очередные серии "Слуги народа"???
Представляю себе серию "Президент Украины на переговорах с Путиным в феврале 2015 года.
У вас во Львове все такие патриоты?
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:42
О Федя где ты был?? Не видел твоего объяснения о заявлении вице-премьера про 250% прибыли "Укргазвыдобування".
А то у нас тут п..ов развелось чтото, по типу будивельника спецы по субсидиям а шаг в сторону и на пятки.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:45
Ничего себе, всегда было интересно увидеть человека, который реально будет голосовать за Пороха) Думал, это уже совсем глупые люди или те, кто мутит схемы в системе и ему невыгодно ее терять. Но они не понимают, что с такими темпами мутить схемы уже скоро будет не из чего, ибо реальные плательщики налогов посворачивают бизнес или свалят за границу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:48
Fedor
Вы, мабуть, в перерыве между перестрелкой "на сапоге убитого товарища" пишите ?
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