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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6552655365546555

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:бачу, що "бджЮлька" не тільки в місті Лева на білбордах "висить", а й по інших містах...
- то все ж таки краще він...


Так сильно хочется увидеть очередные серии "Слуги народа"???

Представляю себе серию "Президент Украины на переговорах с Путиным в феврале 2015 года. :D

У вас во Львове все такие патриоты?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:42

О Федя где ты был?? Не видел твоего объяснения о заявлении вице-премьера про 250% прибыли "Укргазвыдобування".
А то у нас тут п..ов развелось чтото, по типу будивельника спецы по субсидиям а шаг в сторону и на пятки. :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:44

ребе Нок
Я больше доверяю цифрам и своим глазам, а не...
А вы?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:45

  Binimovich написав:
Долярчик написав:.... щось сумну ви тему тут завели.....

=======

... бачу, що "бджЮлька" не тільки в місті Лева на білбордах "висить", а й по інших містах...
- то все ж таки краще він...
https://youtu.be/ZaDoTugXJVM
Всю Одессу засрали ею.

Того же мнения, за Пороха буду голосовать.

Ничего себе, всегда было интересно увидеть человека, который реально будет голосовать за Пороха) Думал, это уже совсем глупые люди или те, кто мутит схемы в системе и ему невыгодно ее терять. Но они не понимают, что с такими темпами мутить схемы уже скоро будет не из чего, ибо реальные плательщики налогов посворачивают бизнес или свалят за границу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:47

Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:48

Fedor
Вы, мабуть, в перерыве между перестрелкой "на сапоге убитого товарища" пишите ? :|
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:49

дарий
Это вы о чем?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:50

Fedor
О патриотизме львовском.
дарий
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