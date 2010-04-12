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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65546555655665576558 ... 6560>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:57

дарий
Ах, об этом ...
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:57

  freeze написав:
  zРадио написав:Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов.


Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.


Фуфломицины, сахарные шарики (гомеопатия), фитотерапия, БАДы, целители, колдуны и мольфары.
Еще бы после всего этого оставались деньги на лечение...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:02

Друга армія світу :shock: : При сдаче на краповый берет погибли двое росгвардейцев.

Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Суб 20 жов, 2018 18:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:04

Fedor
дарий
Ах, об этом ...

Об Этом. Справедливой войны априоре не бывает! Трупы - статистика, пока лично Вас это не коснулось. Кусочки разорванного любимого Вами человека очень быстро как-то дают понимание процесса. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Binimovich написав:
Долярчик написав:.... щось сумну ви тему тут завели.....

=======

... бачу, що "бджЮлька" не тільки в місті Лева на білбордах "висить", а й по інших містах...
- то все ж таки краще він...
https://youtu.be/ZaDoTugXJVM
Всю Одессу засрали ею.

Того же мнения, за Пороха буду голосовать.

как можно так тупить? он же ролик за Зеленского поставил
Петросян ? Сочувствую
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:08

дарий
И что вы предлагаете?
Думаете, что Зеленский этот вопрос решит?
Не могу понять, что вы хоте сказать?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:09

Fedor
Зеленский тексты не пишет (однако умничка!)..... :D
Там бригада днепровских евреев... Причем, довольно грамотных. И поддержка, в отличии от зарвавшегося Бени у них типа есть. 8)
Уровень Винницких пониже... :(
Чуть выше наших донецких.... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 18:19, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:13

  Fedor написав:Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:13

дарий
Согласен :D, но Коломойский то пишет.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:13

  Fedor написав:ребе Нок
Цифрам, которые были в отчете по итогам деятельности УкрГазДобычи за 2017 год.

А поводу доходности в 250%, это вы спросите у этого министра или как там его, что он имел ввиду и как считал.

Так ты же первый утверждал про цифру прибыли УкрГазДобычи. Прямо скажи что ты уверен врет вице-премьер, или отчет.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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