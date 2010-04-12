zРадио написав:Проблема нашей медицины, как мне кажется, даже не в недостаточном государстенном финансировании, а в массовом самолечении. У нас один из самых широких в мире списков препаратов, отпускаемых без рецепта. Дополняется это все цветущим бизнесом шарлатанов-гомеопатов.
Проблема в том, что больше половины препаратов, продающихся в любой аптеке, являются по сути никчемной вещью с недоказанной эффективностью, с которыми ни разу за историю их производства и продаж не проводилось ни одного медицинского сравнительного исследования, всякие валидолы, эссенциале, хилак форте, арбидолы, гомеопаты и прочая ерундистика.
Фуфломицины, сахарные шарики (гомеопатия), фитотерапия, БАДы, целители, колдуны и мольфары. Еще бы после всего этого оставались деньги на лечение...
Fedor Зеленский тексты не пишет (однако умничка!)..... Там бригада днепровских евреев... Причем, довольно грамотных. И поддержка, в отличии от зарвавшегося Бени у них типа есть. Уровень Винницких пониже... Чуть выше наших донецких....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 18:19, всього редагувалось 2 разів.