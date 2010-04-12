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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:15

Alex2006
Пока, к сожалению, не наблюдаю более достойного кандидата. :(
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:17

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Fedor написав:Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Если бы не было захвата рф Крыма, то не было бы и смертей в Керченском колледже, так как по законам Украины оружие имеют право покупать с 21 года, а в рф с 18 лет. ТОлько подумать, оказывается, в р-фии 18 летним соплякам разрешается покупать огнестрельное и другое оружие!!!!

Просто туди прийшов "рускій мір", відео зі "славнозвісного" коледжу:
https://www.facebook.com/shoooric/video ... 316160823/
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:19

ребе Нок
У кого-то из наших видел в подписи, очень понравилось. Что-то типа этого:
Я верю президенту, ..., а еще в русалок и домовых. :D
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:19

  Binimovich написав:
Alex2006 написав:
  Fedor написав:Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Както вопрос о том что вообще воровать не надо не ставится. Биомасса б***.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:21

Fedor
беня не пишет.... то колхозик-цеховик постсоветский... Он бабло считает. :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Binimovich написав:Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Ну як би і Юля ТУТ не стояла осторонь :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:22

дарий
Вы дополнили свой пост, после того как я ответил.
Я думал за Зеленским стоит Беня, вы пишите о другом. Можно подробнее?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:24

Fedor
Платит уже беня - то да... пока.
дальше будет интересней. :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:25

  дарий написав:Fedor
беня не пишет.... то колхозик-цеховик постсоветский... Он бабло считает. :lol:


Но тот кто платит деньги, тот и танцует девушку? Или нет?
Fedor
 
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