дарий
Вы заинтриговали конечно. Но хотелось хотя бы намека.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:33
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:33
нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
МИНУС 240 МЛРД $ ПРЯМОЙ УЩЕРБ, УКРАИНСКИМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ ОТ ПОРОШЕНКО И КО.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:37
Alex2006
Вы верите в то, что один человек (без команды, без поддержки в парламенте) может что-то реально изменить в стране??? Это я о Вакарчуке.
Востаннє редагувалось Fedor в Суб 20 жов, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38
Re: Валютный рынок в контексте
Както вопрос о том что вообще воровать не надо не ставится. Биомасса б***.[/quote]б*** была твоя мама, когда тебя нагуливала.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:40
Внутренний долг обесценился девальвацией, и только.
Если посмотреть отдельно динамику валютного и гривневого сегмента госдолга, то рекорды по наращиванию бьем именно сейчас в период 2014-2018.
А если взять % долга в ВВП и экспорте (а именно размер этих показателей определяет, какого размера долги может себе позволить государство), то ваша перемога превратиться в зраду зрадную.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:43
И что по Вашему является причиной, а что следствием?
"Не воровать", прошу не предлагать.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:45
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:47
У нас как только Вакарчук или Зеленский или Гриценко победят на выборах, то сразу в парламенте раздастся мощный топот копыт, перебегающих под крыло новой власти. Проверено временем.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:48
Треть влияния - закрытие российского рынка, треть влияния - потеря территорий в учетном смысле + блокада ОРДЛО, треть влияния - осознанные вредительские (точнее меркантильные) действия по эмиссии и продаже на МБ за остатки ЗВР 200 млрд гривен, выделяемые якобы на докапитализацию банков
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