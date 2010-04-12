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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65566557655865596560>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:29

дарий
Вы заинтриговали конечно. Но хотелось хотя бы намека.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:33

  Binimovich написав:
Alex2006 написав:
  Fedor написав:Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:33

нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:UKR&ifdim=country&hl=ru&dl=ru&ind=false
МИНУС 240 МЛРД $ ПРЯМОЙ УЩЕРБ, УКРАИНСКИМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ ОТ ПОРОШЕНКО И КО.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:37

Alex2006
Вы верите в то, что один человек (без команды, без поддержки в парламенте) может что-то реально изменить в стране??? Это я о Вакарчуке.
Востаннє редагувалось Fedor в Суб 20 жов, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Binimovich написав:
Alex2006 написав:[quote="4478417:Fedor"]Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Както вопрос о том что вообще воровать не надо не ставится. Биомасса б***.[/quote]б*** была твоя мама, когда тебя нагуливала.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:40

  нетотожнийдефініцій написав:
  Binimovich написав:Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Ну як би і Юля ТУТ не стояла осторонь :wink:
Зображення


Внутренний долг обесценился девальвацией, и только.

https://index.minfin.com.ua/finance/deb ... gKNbfD_BwE

Если посмотреть отдельно динамику валютного и гривневого сегмента госдолга, то рекорды по наращиванию бьем именно сейчас в период 2014-2018.

А если взять % долга в ВВП и экспорте (а именно размер этих показателей определяет, какого размера долги может себе позволить государство), то ваша перемога превратиться в зраду зрадную.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:43

  ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:UKR&ifdim=country&hl=ru&dl=ru&ind=false
МИНУС 240 МЛРД $ ПРЯМОЙ УЩЕРБ, УКРАИНСКИМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ ОТ ПОРОШЕНКО И КО.


И что по Вашему является причиной, а что следствием?

"Не воровать", прошу не предлагать.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:45

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:А если взять % долга в ВВП и экспорте (а именно размер этих показателей определяет, какого размера долги может себе позволить государство), то ваша перемога превратиться в зраду зрадную.


Что являлось причиной обвала 2014-2015 годов?
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:47

  Fedor написав:Alex2006
Вы верите в то, что один человек (без команды, без поддержки в парламенте) может что-то реально изменить в стране??? Это я о Вакарчуке.


У нас как только Вакарчук или Зеленский или Гриценко победят на выборах, то сразу в парламенте раздастся мощный топот копыт, перебегающих под крыло новой власти. Проверено временем.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:48

  Fedor написав:
  zРадио написав:А если взять % долга в ВВП и экспорте (а именно размер этих показателей определяет, какого размера долги может себе позволить государство), то ваша перемога превратиться в зраду зрадную.


Что являлось причиной обвала 2014-2015 годов?


Треть влияния - закрытие российского рынка, треть влияния - потеря территорий в учетном смысле + блокада ОРДЛО, треть влияния - осознанные вредительские (точнее меркантильные) действия по эмиссии и продаже на МБ за остатки ЗВР 200 млрд гривен, выделяемые якобы на докапитализацию банков
zРадио
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