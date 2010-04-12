RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6557655865596560>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Binimovich написав:
Alex2006 написав:[quote="4478417:Fedor"]Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.[/quote]Джулька ещё при Юще показала, как может бороться против олигархов. бггг
Остальные не наберут такой поддержки, кроме Западной Украины, и у них нет денег для предвыборной кампании.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:54

zРадио
Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.
Fedor
 
Повідомлень: 128
З нами з: 11.09.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:55

  ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.

ВВП 2013 - 183.30 ярда $$
ВВП 2014 - 133.50 ярда $$
ВВП 2015 - 91.03 ярда $$
ВВП 2016 - 93.27 ярда $$
ВВП 2017 - 112.20 ярда $$
данные Всемирного банка.
Украина не теряла ВВП 80 ярдов ни в один год, ни 80 ярдов ВВП подряд
Вас мама не учила, что врать не хорошо ? Видимо, нет
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:57

freeze
Так опять ничего же не измениться, раз на манеже будут те же.
Fedor
 
Повідомлень: 128
З нами з: 11.09.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:58

  Fedor написав:zРадио
Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.


Я уже устал отправлять апологетов теории искусственно-завышенного курса взять калькулятор и с помощью элементарной пропорции вывести "справедливый" курс путем балансирования сальдо внешней торговли в ноль.

Если вдруг с этим возникнут сложности, я найду в архиве своих сообщений :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 500
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:58

Re: Валютный рынок в контексте

Fedor написав:Alex2006
Вы верите в то, что один человек (без команды, без поддержки в парламенте) может что-то реально изменить в стране??? Это я о Вакарчуке.
Он и в ЭОК пА 19 верит )))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:03

  pesikot написав:
  ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.

ВВП 2013 - 183.30 ярда $$
ВВП 2014 - 133.50 ярда $$
ВВП 2015 - 91.03 ярда $$
ВВП 2016 - 93.27 ярда $$
ВВП 2017 - 112.20 ярда $$
данные Всемирного банка.
Украина не теряла ВВП 80 ярдов ни в один год, ни 80 ярдов ВВП подряд
Вас мама не учила, что врать не хорошо ? Видимо, нет


Видимо, имелось в виду, что если закрепить 183 как максимум, и вычесть из него реальные ВВП 2014-2018, то получится около 80 млрд ежегодно в среднем.

PS: ребе Нок, мой мозг математика не может видеть этого позора на финансовом форуме 80 * 4 = 240 :mrgreen: Исправьте
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 500
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:06

  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.


Я уже устал отправлять апологетов теории искусственно-завышенного курса взять калькулятор и с помощью элементарной пропорции вывести "справедливый" курс путем балансирования сальдо внешней торговли в ноль.

Если вдруг с этим возникнут сложности, я найду в архиве своих сообщений :mrgreen:


Сложность с выводом справедливого курса уже возникла... Help me.
Очень интересно, а куда это делись ЗВР к концу 2013 года?
Fedor
 
Повідомлень: 128
З нами з: 11.09.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:08

zРадио да пасибо, отвлекали, должен был написать про провал 80 ярдов, а считать 60*4=240
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 02.03.15
Подякував: 254 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:10

  zРадио написав:PS: ребе Нок, мой мозг математика не может видеть этого позора на финансовом форуме 80 * 4 = 240 :mrgreen: Исправьте

Один ольгинец исправляет другого ольгинца. Или лахтинца.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6557655865596560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Fedor, pesikot, zРадио і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1352, 1353, 1354
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13537 1531316
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 16:50
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1364983
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246391
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15464)
20.10.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.