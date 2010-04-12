Alex2006 написав:[quote="4478417:Fedor"]Alex2006 И я наверное буду. Умник вы наш.
А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.[/quote]Джулька ещё при Юще показала, как может бороться против олигархов. бггг Остальные не наберут такой поддержки, кроме Западной Украины, и у них нет денег для предвыборной кампании.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
ВВП 2013 - 183.30 ярда $$ ВВП 2014 - 133.50 ярда $$ ВВП 2015 - 91.03 ярда $$ ВВП 2016 - 93.27 ярда $$ ВВП 2017 - 112.20 ярда $$ данные Всемирного банка. Украина не теряла ВВП 80 ярдов ни в один год, ни 80 ярдов ВВП подряд Вас мама не учила, что врать не хорошо ? Видимо, нет
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Fedor написав:zРадио Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.
Я уже устал отправлять апологетов теории искусственно-завышенного курса взять калькулятор и с помощью элементарной пропорции вывести "справедливый" курс путем балансирования сальдо внешней торговли в ноль.
Если вдруг с этим возникнут сложности, я найду в архиве своих сообщений
ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
ВВП 2013 - 183.30 ярда $$ ВВП 2014 - 133.50 ярда $$ ВВП 2015 - 91.03 ярда $$ ВВП 2016 - 93.27 ярда $$ ВВП 2017 - 112.20 ярда $$ данные Всемирного банка. Украина не теряла ВВП 80 ярдов ни в один год, ни 80 ярдов ВВП подряд Вас мама не учила, что врать не хорошо ? Видимо, нет
Видимо, имелось в виду, что если закрепить 183 как максимум, и вычесть из него реальные ВВП 2014-2018, то получится около 80 млрд ежегодно в среднем.
PS: ребе Нок, мой мозг математика не может видеть этого позора на финансовом форуме 80 * 4 = 240 Исправьте
Fedor написав:zРадио Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.
Я уже устал отправлять апологетов теории искусственно-завышенного курса взять калькулятор и с помощью элементарной пропорции вывести "справедливый" курс путем балансирования сальдо внешней торговли в ноль.
Если вдруг с этим возникнут сложности, я найду в архиве своих сообщений
Сложность с выводом справедливого курса уже возникла... Help me. Очень интересно, а куда это делись ЗВР к концу 2013 года?