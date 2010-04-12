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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6557655865596560

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:14

  Binimovich написав:
ребе Нок написав:
  Binimovich написав:Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Както вопрос о том что вообще воровать не надо не ставится. Биомасса б***.
б*** была твоя мама, когда тебя нагуливала.

абы шо сказал.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:15

  ребе Нок написав:zРадио да пасибо, отвлекали, должен был написать про провал 80 ярдов, а считать 60*4=240

И опять 240 ярдов не получается. Как там у вас в подписи "... но истина дороже"
Так не выходит истина, в цифрах путаетесь, то 320 ярдов, то 240 ярдов, которые опять не выходят. А врать не хорошо, даже за деньги
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:15

  Alex2006 написав:Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.

У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:18

  Fedor написав:
  ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:UKR&ifdim=country&hl=ru&dl=ru&ind=false
МИНУС 240 МЛРД $ ПРЯМОЙ УЩЕРБ, УКРАИНСКИМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ ОТ ПОРОШЕНКО И КО.


И что по Вашему является причиной, а что следствием?

"Не воровать", прошу не предлагать.

Какраз воровство самая первопричина всего происходящего, ИМХО. Вообще постоянно говорю - надо соблюдать конституцию, надо соблюдать законы, а не за фамилиями бегать :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:21

  Fedor написав:
  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.


Я уже устал отправлять апологетов теории искусственно-завышенного курса взять калькулятор и с помощью элементарной пропорции вывести "справедливый" курс путем балансирования сальдо внешней торговли в ноль.

Если вдруг с этим возникнут сложности, я найду в архиве своих сообщений :mrgreen:


Сложность с выводом справедливого курса уже возникла... Help me.
Очень интересно, а куда это делись ЗВР к концу 2013 года?


Экспорт 2013 (товаров и услуг) = 85 млрд долларов.
Импорт 2013 (товаров и услуг) = 101 млрд долларов.

Курс гривна:доллар = 8:1.

85 к 101 как 8 / Х.
Х = 9,5.

85 * 9,5 = 101 * 8.

При курсе 9.5 импорт уменьшился бы до размеров экспорта по правилам ценовой эластичности.

А почему падали ЗВР - по причине завышенного курса гривны. А кто отрицает? По состоянию на 2013 год гривна была завышена на 1 - 8 / 9,5 = 15,8%. Но не на 1 - 8 / 28 = 71,4%, как вы пытаетесь убедить себя и аудиторию
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:22

  pesikot написав:
  ребе Нок написав:zРадио да пасибо, отвлекали, должен был написать про провал 80 ярдов, а считать 60*4=240

И опять 240 ярдов не получается. Как там у вас в подписи "... но истина дороже"
Так не выходит истина, в цифрах путаетесь, то 320 ярдов, то 240 ярдов, которые опять не выходят. А врать не хорошо, даже за деньги

Видимо это мне подсознание воспретило, потому что ущерб от порошенко для Украины гораздо больше этих сумм. :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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