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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:14
Binimovich написав: ребе Нок написав: Binimovich написав:
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.
Както вопрос о том что вообще воровать не надо не ставится. Биомасса б***.
б*** была твоя мама, когда тебя нагуливала.
абы шо сказал.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:15
ребе Нок написав:zРадио
да пасибо, отвлекали, должен был написать про провал 80 ярдов, а считать 60*4=240
И опять 240 ярдов не получается. Как там у вас в подписи "... но истина дороже"
Так не выходит истина, в цифрах путаетесь, то 320 ярдов, то 240 ярдов, которые опять не выходят. А врать не хорошо, даже за деньги
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:15
Alex2006 написав:
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:18
Fedor написав:
И что по Вашему является причиной, а что следствием?
"Не воровать", прошу не предлагать.
Какраз воровство самая первопричина всего происходящего, ИМХО. Вообще постоянно говорю - надо соблюдать конституцию, надо соблюдать законы, а не за фамилиями бегать
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:21
Fedor написав: zРадио написав: Fedor написав:zРадио
Понятно, а я почему-то думал, что основными причинами падения ВВП в долларовом выражении были: завышенный курс гривны, и угроза дефолта.
Я уже устал отправлять апологетов теории искусственно-завышенного курса взять калькулятор и с помощью элементарной пропорции вывести "справедливый" курс путем балансирования сальдо внешней торговли в ноль.
Если вдруг с этим возникнут сложности, я найду в архиве своих сообщений
Сложность с выводом справедливого курса уже возникла... Help me.
Очень интересно, а куда это делись ЗВР к концу 2013 года?
Экспорт 2013 (товаров и услуг) = 85 млрд долларов.
Импорт 2013 (товаров и услуг) = 101 млрд долларов.
Курс гривна:доллар = 8:1.
85 к 101 как 8 / Х.
Х = 9,5.
85 * 9,5 = 101 * 8.
При курсе 9.5 импорт уменьшился бы до размеров экспорта по правилам ценовой эластичности.
А почему падали ЗВР - по причине завышенного курса гривны. А кто отрицает? По состоянию на 2013 год гривна была завышена на 1 - 8 / 9,5 = 15,8%. Но не на 1 - 8 / 28 = 71,4%, как вы пытаетесь убедить себя и аудиторию
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zРадио
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:22
pesikot написав: ребе Нок написав:zРадио
да пасибо, отвлекали, должен был написать про провал 80 ярдов, а считать 60*4=240
И опять 240 ярдов не получается. Как там у вас в подписи "... но истина дороже"
Так не выходит истина, в цифрах путаетесь, то 320 ярдов, то 240 ярдов, которые опять не выходят. А врать не хорошо, даже за деньги
Видимо это мне подсознание воспретило, потому что ущерб от порошенко для Украины гораздо больше этих сумм.
ДС мне друг, но истина дороже
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