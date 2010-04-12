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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:36
zРадио написав:
Больше, только не от Порошенко, а от совокупности факторов, добрая половина из которых (как российская агрессия) были неизбежны.
При этом что уж отрицать - Порошенко и его окружение не постеснялись оседлать новую реальность в своих личных интересах
порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:40
ребе Нок написав:
порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
"Не соврал, а ошибся" (с)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:44
Ukrainian написав: Alex2006 написав:
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:44
pesikot написав: ребе Нок написав:
порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
"Не соврал, а ошибся" (с)
в твоей честности я и не ошибался
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:46
Fedor написав:zРадио
Спасибо.
Все гениальное - просто.
Всего навсего пропорция - и нет внешнеторгового дефицита.
И за что только этим умникам дают Нобелевские премии?
Вам кажется, что уместно пошутили, но на самом деле всего лишь расписались узости своего мышления.
И я докажу!
Импорт 2013 = 806 млрд грн.
Импорт 2014 = 834 млрд грн.
Средний курс доллара 2013 = 8 грн.
Средний курс доллара 2014 = 13 грн.Валютный
импорт снизился кратно
размеру девальвации.
Не нравится этот пример, возьмем 2008-2009.
Импорт 2008 = 521 млрд грн.
Импорт 2009 = 439 млрд грн.
Средний курс доллара 2008 = 6 грн.
Средний курс доллара 2009 = 8.5 грн.Валютный
импорт снизился даже сильнее
размера девальвации.
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 20 жов, 2018 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:48
ребе Нок написав: pesikot написав: ребе Нок написав:
порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
"Не соврал, а ошибся" (с)
в твоей честности я и не ошибался
Вот что мне "нравится", поймаешь на вранье, а оно потом вертится, как уж на сковородке. И ещё больше продолжает врать.
Деньги отрабатывает перед кураторами.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:48
ребе Нок написав:
МИНУС 240 МЛРД $ ПРЯМОЙ УЩЕРБ, УКРАИНСКИМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ ОТ ПОРОШЕНКО И КО.
Не потрібно так ТУТ волати, ватан, українці не глухі і може ти сильно здивуєшся таки і не тупі, тому тобі тут преміальна доза бояри не світить. Збитки це наслідок витрат на війну яку розв"язав твій наливайло бояришніку, це наша плата за свободу, це плата за наше демократичне майбутнє, це плата за краще майбутнє для нас і наших дітей. Порошенко лише втратив від цієї війни як і всі ми, але ці втрати тактичні, як би це цинічно не звучало, розумні це розуміють, дурні та ольгінці репетують про зраду, а нам, адекватним українцям, своє робити, ми з мізками, ми з яйцями, ми працюємо на перемогу. А собаки гавкали, гавкають і будуть гавкати, а караван іде, не так швидко якби нам хотілося, але він іде. А ви, ольгінці, відгавкуйтесь, відгавкуйтесь, чим більше вас подохне від преміальної бояри, тим легше нам бути жити, тому: прошу дуже : гав гав гав
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:49
Ukrainian написав: Alex2006 написав:
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Вот именно поэтому и буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:52
tea написав: zzzzzz написав:
По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.
Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.
Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра
Поставив плюс.
В зв"язку з цим кину прогнози.
2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.
3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.
4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.
Мій прогноз за 16 жовтня.
А ситуація склалась ще краще,ніж я прогнозував.Тобто я всі три пункти залишаю як прогноз.
До цього додався ще один пункт - МВФ надає Україні можливість отримати нову програму з новими термінами і новою сумою кредиту.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:52
Binimovich написав:
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
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zРадио
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