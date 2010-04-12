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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:54
Binimovich написав:
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:55
ребе Нок написав: Fedor написав:
И что по Вашему является причиной, а что следствием?
"Не воровать", прошу не предлагать.
Какраз воровство самая первопричина всего происходящего, ИМХО. Вообще постоянно говорю - надо соблюдать конституцию, надо соблюдать законы, а не за фамилиями бегать
Тебя бы в Президент, вот тогда.бы.все зажили )))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 20 жов, 2018 19:56
pesikot написав:
Вот что мне "нравится", поймаешь на вранье, а оно потом вертится, как уж на сковородке. И ещё больше продолжает врать.Деньги отрабатывает перед кураторами.
Как думаешь сколько, интересно.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:01
zРадио написав: Fedor написав:zРадио
Спасибо.
Все гениальное - просто.
Всего навсего пропорция - и нет внешнеторгового дефицита.
И за что только этим умникам дают Нобелевские премии?
Вам кажется, что уместно пошутили, но на самом деле всего лишь расписались узости своего мышления.
И я докажу!
Импорт 2013 = 806 млрд грн.
Импорт 2014 = 834 млрд грн.
Средний курс доллара 2013 = 8 грн.
Средний курс доллара 2014 = 13 грн.Валютный
импорт снизился кратно
размеру девальвации.
Не нравится этот пример, возьмем 2008-2009.
Импорт 2008 = 521 млрд грн.
Импорт 2009 = 439 млрд грн.
Средний курс доллара 2008 = 6 грн.
Средний курс доллара 2009 = 8.5 грн.Валютный
импорт снизился даже сильнее
размера девальвации.
Так почему у нас до сих пор, даже при курсе 26..., импорт превышает экспорт, и разрыв только растет?
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Fedor
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:06
ребе Нок написав: Binimovich написав:
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
Так всю историю независимой Украины голосовали. Всегда.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:08
Fedor написав: zРадио написав: Fedor написав:zРадио
Спасибо.
Все гениальное - просто.
Всего навсего пропорция - и нет внешнеторгового дефицита.
И за что только этим умникам дают Нобелевские премии?
Вам кажется, что уместно пошутили, но на самом деле всего лишь расписались узости своего мышления.
И я докажу!
Импорт 2013 = 806 млрд грн.
Импорт 2014 = 834 млрд грн.
Средний курс доллара 2013 = 8 грн.
Средний курс доллара 2014 = 13 грн.Валютный
импорт снизился кратно
размеру девальвации.
Не нравится этот пример, возьмем 2008-2009.
Импорт 2008 = 521 млрд грн.
Импорт 2009 = 439 млрд грн.
Средний курс доллара 2008 = 6 грн.
Средний курс доллара 2009 = 8.5 грн.Валютный
импорт снизился даже сильнее
размера девальвации.
Так почему у нас до сих пор, даже при курсе 26..., импорт превышает экспорт, и разрыв только растет?
Потому что импорт уже некуда дальше сушить - он на 95% сейчас критический.
Сегодня в контексте превышения импорта над экспортом уместен вопрос не "почему", а "как". На него отвечу - только благодаря внешней помощи и кредитам
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:09
zРадио
Добрый вечер всем .
Мое любимое радио в Польше становится каким то зловредным...
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холява
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:10
Binimovich написав: ребе Нок написав: Binimovich написав:
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
Так всю историю независимой Украины голосовали. Всегда.
Пора менять то что всегда не работает.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:10
холява написав:zРадио
Добрый вечер всем .
Мое любимое радио в Польше становится каким то зловредным...
Эээ, это в какой части?
Ни одного голословного утверждения! Все с фактами!
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:11
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 20 жов, 2018 20:14, всього редагувалось 2 разів.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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