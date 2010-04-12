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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65606561656265636564>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Binimovich написав:Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Fedor написав:
  ребе Нок написав:нетотожнийдефініцій картинка неправдивая но то ладно всем это понятно. Важно вот что учесть что при гройсмане-яценюке ВВП теряло 80 ярдов $ ежегодно, тоесть 80*4= 240 ярдов долларов.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:UKR&ifdim=country&hl=ru&dl=ru&ind=false
МИНУС 240 МЛРД $ ПРЯМОЙ УЩЕРБ, УКРАИНСКИМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ ОТ ПОРОШЕНКО И КО.


И что по Вашему является причиной, а что следствием?

"Не воровать", прошу не предлагать.

Какраз воровство самая первопричина всего происходящего, ИМХО. Вообще постоянно говорю - надо соблюдать конституцию, надо соблюдать законы, а не за фамилиями бегать :roll:
Тебя бы в Президент, вот тогда.бы.все зажили )))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:56

Re: Валютный рынок в контексте

  pesikot написав:Вот что мне "нравится", поймаешь на вранье, а оно потом вертится, как уж на сковородке. И ещё больше продолжает врать.
Деньги отрабатывает перед кураторами.

Как думаешь сколько, интересно.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:01

  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
Спасибо.

Все гениальное - просто. :D
Всего навсего пропорция - и нет внешнеторгового дефицита.
И за что только этим умникам дают Нобелевские премии? :D


Вам кажется, что уместно пошутили, но на самом деле всего лишь расписались узости своего мышления.

И я докажу!

Импорт 2013 = 806 млрд грн.
Импорт 2014 = 834 млрд грн.
Средний курс доллара 2013 = 8 грн.
Средний курс доллара 2014 = 13 грн.

Валютный импорт снизился кратно размеру девальвации.

Не нравится этот пример, возьмем 2008-2009.

Импорт 2008 = 521 млрд грн.
Импорт 2009 = 439 млрд грн.
Средний курс доллара 2008 = 6 грн.
Средний курс доллара 2009 = 8.5 грн.

Валютный импорт снизился даже сильнее размера девальвации.


Так почему у нас до сих пор, даже при курсе 26..., импорт превышает экспорт, и разрыв только растет?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:06

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Binimovich написав:Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
Так всю историю независимой Украины голосовали. Всегда.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:08

  Fedor написав:
  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
Спасибо.

Все гениальное - просто. :D
Всего навсего пропорция - и нет внешнеторгового дефицита.
И за что только этим умникам дают Нобелевские премии? :D


Вам кажется, что уместно пошутили, но на самом деле всего лишь расписались узости своего мышления.

И я докажу!

Импорт 2013 = 806 млрд грн.
Импорт 2014 = 834 млрд грн.
Средний курс доллара 2013 = 8 грн.
Средний курс доллара 2014 = 13 грн.

Валютный импорт снизился кратно размеру девальвации.

Не нравится этот пример, возьмем 2008-2009.

Импорт 2008 = 521 млрд грн.
Импорт 2009 = 439 млрд грн.
Средний курс доллара 2008 = 6 грн.
Средний курс доллара 2009 = 8.5 грн.

Валютный импорт снизился даже сильнее размера девальвации.


Так почему у нас до сих пор, даже при курсе 26..., импорт превышает экспорт, и разрыв только растет?


Потому что импорт уже некуда дальше сушить - он на 95% сейчас критический.

Сегодня в контексте превышения импорта над экспортом уместен вопрос не "почему", а "как". На него отвечу - только благодаря внешней помощи и кредитам
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:09

zРадио

Добрый вечер всем .

Мое любимое радио в Польше становится каким то зловредным...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:10

  Binimovich написав:
ребе Нок написав:
  Binimovich написав:Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
Так всю историю независимой Украины голосовали. Всегда.

Пора менять то что всегда не работает.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:10

  холява написав:zРадио

Добрый вечер всем .

Мое любимое радио в Польше становится каким то зловредным...


Эээ, это в какой части? :) Ни одного голословного утверждения! Все с фактами!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:11

:idea:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 20 жов, 2018 20:14, всього редагувалось 2 разів.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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