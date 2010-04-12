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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6561656265636564>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:12

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Binimovich написав:
ребе Нок написав:[quote="4478509:Binimovich"]Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?
Так всю историю независимой Украины голосовали. Всегда.

Пора менять то что всегда не работает.[/quote]Начинай. Я в тебя верю )))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:13

  ребе Нок написав:Пора менять то что всегда не работает.


Альтернатива уж очень рискованная :mrgreen: Если П vs кто-то другой, а не Ю, то еще можно поговорить. А так, ИМХО, меньшее из зол
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:13

Re: Валютный рынок в контексте

Ukrainian написав:
  ребе Нок написав:
  Binimovich написав:Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?

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В.долларах есть?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:13

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:15

  ребе Нок написав:
  Binimovich написав:Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

Разве это может быть аргументом для выбора. Кому такое надо когда рядом ктото так будет голосовать, разве от этого чтото лучшее появится? Или я ошибаюсь?

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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:20

Re: Валютный рынок в контексте

... вибачте, якщо Я своїм одним дописом ввів вас у політику.......- а ви так хотіли сьогодні поспілкуватись про валюту :D

- тоді просто вгадайте, хто в чорному ящику? :D
https://youtu.be/ldLCIgEdX0I
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:21

  нетотожнийдефініцій написав:
  ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

Зображення

Да-да.
"Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы.
А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:21

  нетотожнийдефініцій написав:
  ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

Зображення

Да конечно.
Как это работает в Украине.
- У чиновник хуилиарды грн. Откуда у тебя деньги?
- Эммм ну я не знаю...
- Ну, не знаешь и ладно. Не судить же тебя за незнание...
- Бабка, откуда у тебя деньги на еду после оплаты ЖКХ?
- Так я это, цветы продаю...
- Ах ты ж ворьё!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:22

zРадио


...Больше, только не от Порошенко, а от совокупности факторов, добрая половина из которых (как российская агрессия) были неизбежны.

При этом что уж отрицать - Порошенко и его окружение не постеснялись оседлать новую реальность в своих личных интересах.

Брат не гони .

Мне не нравиться словоблудие .
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