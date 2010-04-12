ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)
п. с. ... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)
п. с. ... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
незабаром сніг випаде, буде знову фото викладати як він шуфлює лопатою біля своєї брамки