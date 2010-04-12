RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6561656265636564

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:29

  Долярчик написав:... вибачте, якщо Я своїм одним дописом ввів вас у політику.......- а ви так хотіли сьогодні поспілкуватись про валюту :D

- тоді просто вгадайте, хто в чорному ящику? :D
https://youtu.be/ldLCIgEdX0I


Баксик квартала серьезно насмотрелся.... :!: :wink:
Уважуха то да.... :roll:
Средний грамотный пересичный и за справедливость!
Плюс!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 642
З нами з: 21.01.17
Подякував: 275 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

нетотожнийдефініцій написав:
  ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

Зображення
В Одессе тоже есть служба такси на евробояхах
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:39

  нетотожнийдефініцій написав:
  ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

Зображення

...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)

п. с.
... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах! :wink: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 19.10.15
Подякував: 243 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:52

  Долярчик написав:
  нетотожнийдефініцій написав:
  ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

Зображення

...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)

п. с.
... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах! :wink: :D


незабаром сніг випаде, буде знову фото викладати як він шуфлює лопатою біля своєї брамки :lol:
jump
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 18.08.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6561656265636564
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1352, 1353, 1354
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13538 1531401
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 20:17
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1365000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246391
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.