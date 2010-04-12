[quote="4478548:Долярчик"]... вибачте, якщо Я своїм одним дописом ввів вас у політику.......- а ви так хотіли сьогодні поспілкуватись про валюту
Баксик квартала серьезно насмотрелся.... Уважуха то да.... Средний грамотный пересичный и за справедливость! Плюс! Прикол в том, шо я мабуть тоже буду голосовать за братьев Шефиров... Креативности у них не отнять, а Великий Воин Порох(без экономики) как-то уже не вдохновляет...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 20:59, всього редагувалось 2 разів.
ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)
п. с. ... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ребе Нок написав:порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)
п. с. ... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
незабаром сніг випаде, буде знову фото викладати як він шуфлює лопатою біля своєї брамки
...Больше, только не от Порошенко, а от совокупности факторов, добрая половина из которых (как российская агрессия) были неизбежны.
При этом что уж отрицать - Порошенко и его окружение не постеснялись оседлать новую реальность в своих личных интересах.
Брат не гони .
Мне не нравиться словоблудие .
Можно было бы и сопроводить фактами, только они ведь уже избиты, настолько много о них говорилось. Рошен не продан (в нарушение закона), в том числе 2 года, пока шла война, работала фабрика в россии, продукция продается в россии и по сегодня (чему есть бесконечное количество видео-фактов), а Кузня получила большие военные контракты.
Что это никому неизвестно, или кто-то готов опровергнуть? По-моему, сам Порошенко признает, что не продал бизнес, как 1) обещал и 2) как обязан был. В такой ситуации, со стороны других отрицать это было бы... как раз... словоблудием!
При этом я сам же пресекаю попытки возложить на Порошенко вину за российскую агрессию, повлекшую тяжелые последствия, в том числе в экономике.
Что есть, то есть! А чего нет, того нет! Я не стесняюсь называть белое белым, а черное - черным. В отличие от большинства форумчан, красящих свою реальность лишь в один цвет!