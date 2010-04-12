Додано: Суб 20 жов, 2018 20:58

холява написав: zРадио





...Больше, только не от Порошенко, а от совокупности факторов, добрая половина из которых (как российская агрессия) были неизбежны.



При этом что уж отрицать - Порошенко и его окружение не постеснялись оседлать новую реальность в своих личных интересах.



Брат не гони .



Мне не нравиться словоблудие . ...Больше, только не от Порошенко, а от совокупности факторов, добрая половина из которых (как российская агрессия) были неизбежны.При этом что уж отрицать - Порошенко и его окружение не постеснялись оседлать новую реальность в своих личных интересах.Брат не гони .Мне не нравиться словоблудие .

Можно было бы и сопроводить фактами, только они ведь уже избиты, настолько много о них говорилось. Рошен не продан (в нарушение закона), в том числе 2 года, пока шла война, работала фабрика в россии, продукция продается в россии и по сегодня (чему есть бесконечное количество видео-фактов), а Кузня получила большие военные контракты.Что это никому неизвестно, или кто-то готов опровергнуть? По-моему, сам Порошенко признает, что не продал бизнес, как 1) обещал и 2) как обязан был. В такой ситуации, со стороны других отрицать это было бы... как раз...словоблудием!При этом я сам же пресекаю попытки возложить на Порошенко вину за российскую агрессию, повлекшую тяжелые последствия, в том числе в экономике.Что есть, то есть! А чего нет, того нет! Я не стесняюсь называть белое белым, а черное - черным. В отличие от большинства форумчан, красящих свою реальность лишь в один цвет!