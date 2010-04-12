Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
Перша жінка президент
Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ? Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?
Востаннє редагувалось холява в Суб 20 жов, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
Перша жінка президент
Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.
К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше). Не пройдет в наших условиях.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 21:38, всього редагувалось 2 разів.
нетотожнийдефініцій написав:[quote=порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.
...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)
п. с. ... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
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незабаром сніг випаде, буде знову фото викладати як він шуфлює лопатою біля своєї брамки [/quote] ======
... швидше буде фото, як він свій дерев'яний паркан розбирає на дрова...... - субсидії ж то йому вже не дадуть!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 20 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4