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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 656365646565656665676568>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:18

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.


Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый :mrgreen:

Перша жінка президент


Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ?
Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?
Востаннє редагувалось холява в Суб 20 жов, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19

Долярчик, jump, shilo2010, Вкладчик1234, ребе Нок Ви звідси? :wink:

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Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Суб 20 жов, 2018 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.


Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый :mrgreen:

Перша жінка президент


Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:22

zРадио
Амбіційна особа для якої гроші не головне
Гірше точно не буде бо вже немає куди
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:22

zРадио

"Потому что импорт уже некуда дальше сушить - он на 95% сейчас критический."
У Вас опять все слишком просто... Обязательств по долгам нет, как и еще кучи факторов.
Востаннє редагувалось Fedor в Суб 20 жов, 2018 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.


К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше).
Не пройдет в наших условиях. :?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 20 жов, 2018 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:25

  холява написав:
Не надо тут цвета путать.
Буду с осторожностью впредь относится к вам.


Ваше право. Я не доллар, чтобы всем нравится (с) У меня есть свое мнение, которое я под хвалителей, или хулителей не подстраиваю :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 20 жов, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:26

  jump написав:
  Долярчик написав:
  нетотожнийдефініцій написав:[quote=порошенко госчиновник с 90-х годов, фактически на государственном посту тратит время и деньги налогоплательщиков на развитие своего бизнеса. он и есть коррупция.

Зображення

...як влада/рошенко показує приклад простому люду, то так пересічні і копіюють/беруть приклад з влади(правда меншими обсягами)

п. с.
... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах! :wink: :D

=========

незабаром сніг випаде, буде знову фото викладати як він шуфлює лопатою біля своєї брамки :lol:[/quote]
======

... швидше буде фото, як він свій дерев'яний паркан розбирає на дрова...... - субсидії ж то йому вже не дадуть! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 20 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:26

  Ukrainian написав:Гірше точно не буде бо вже немає куди


Где-то я такое уже слышал :mrgreen:

Я уважаю ваше право иметь своего фаворита. По поводу себя высказался: Тимошенко - не мой герой
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... швидше буде фото, як він свій дерев'яний паркан розбирає на дрова...... - субсидії ж то йому цього року не дадуть! :mrgreen:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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