RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65646565656665676568>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:32

zРадио

ТА , ДА
холява
2
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:33

нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...
:lol: :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 19.10.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:35

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.


Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый :mrgreen:

Перша жінка президент

Альтернативы Пороху реально нет
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6321
З нами з: 21.09.12
Подякував: 468 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:35

  zРадио написав:Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу


Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.
freeze
4
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3284 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:36

Re: Валютный рынок в контексте

Ukrainian написав:zРадио
Амбіційна особа для якої гроші не головне
Гірше точно не буде бо вже немає куди
Ци руки ничого не крали? )))
Дежа вю, какое-то.

Кремлевская пропаганда в действии.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:39

  холява написав:
Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ?
Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?


Мне кажется, что за ней шлейф сидевшей вообще не тянется. То есть абсолютное большинство избирателей либо считает, что ее судимость надуманная, либо считает, что приговор был необоснованно жестким.

И этот вопрос на самом деле не очень простой - с т.з. закона осуждена справедлива, но с точки зрения реальности того времени "друзьям - все, врагам - закон", то, конечно, необоснованно и было расправой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:39

  freeze написав:
  zРадио написав:Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу


Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.

... в мене це постійно в тренді!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 19.10.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:43

  freeze написав:
  zРадио написав:Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу


Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.


Да ладно - озвучьте тогда ее внешний вектор и политику в части ООС. Какая-то вероятность того, что мы сможем это проверить, имеется.

Вот и посмотрим :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...

:( :( :(
Зображення
нетотожнийдефініцій
 
Повідомлень: 25
З нами з: 30.09.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:48

  zРадио написав:
  холява написав:
Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ?
Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?


Мне кажется, что за ней шлейф сидевшей вообще не тянется. То есть абсолютное большинство избирателей либо считает, что ее судимость надуманная, либо считает, что приговор был необоснованно жестким.

И этот вопрос на самом деле не очень простой - с т.з. закона осуждена справедлива, но с точки зрения реальности того времени "друзьям - все, врагам - закон", то, конечно, необоснованно и было расправой


Друг, она получила КОНКРЕТНЫЙ срок , за совершенные злодеяния.
Если вы будете ссылаться на инвалидную коляску , в которой Ю В Т ездила , то я то же могу вам ее купить ....
...ну если вы поможете деньгами
холява
2
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 65646565656665676568>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13541 1531548
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 22:19
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1365011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62568)
20.10.2018 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.