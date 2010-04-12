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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:32
zРадио
ТА , ДА
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холява
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:33
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:35
Ukrainian написав: zРадио написав:
Binimovich написав:
Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
Перша жінка президент
Альтернативы Пороху реально нет
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:35
zРадио написав:
Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.
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freeze
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:36
Ukrainian написав:zРадио
Амбіційна особа для якої гроші не головне
Гірше точно не буде бо вже немає куди
Ци руки ничого не крали? )))
Дежа вю, какое-то.
Кремлевская пропаганда в действии.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:39
холява написав:
Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ?
Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?
Мне кажется, что за ней шлейф сидевшей вообще не тянется. То есть абсолютное большинство избирателей либо считает, что ее судимость надуманная, либо считает, что приговор был необоснованно жестким.
И этот вопрос на самом деле не очень простой - с т.з. закона осуждена справедлива, но с точки зрения реальности того времени "друзьям - все, врагам - закон", то, конечно, необоснованно и было расправой
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zРадио
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:39
freeze написав: zРадио написав:
Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.
... в мене це постійно в тренді!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:43
freeze написав: zРадио написав:
Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.
Да ладно - озвучьте тогда ее внешний вектор и политику в части ООС. Какая-то вероятность того, что мы сможем это проверить, имеется.
Вот и посмотрим
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zРадио
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:46
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:48
zРадио написав: холява написав:
Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ?
Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?
Мне кажется, что за ней шлейф сидевшей вообще не тянется. То есть абсолютное большинство избирателей либо считает, что ее судимость надуманная, либо считает, что приговор был необоснованно жестким.
И этот вопрос на самом деле не очень простой - с т.з. закона осуждена справедлива, но с точки зрения реальности того времени "друзьям - все, врагам - закон", то, конечно, необоснованно и было расправой
Друг, она получила КОНКРЕТНЫЙ срок , за совершенные злодеяния.
Если вы будете ссылаться на инвалидную коляску , в которой Ю В Т ездила , то я то же могу вам ее купить ....
...ну если вы поможете деньгами
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холява
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