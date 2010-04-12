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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6565656665676568>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:50

  zРадио написав:
  Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.


Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый :mrgreen:

порошенко плохой президент. Много людей все эти годы надеются что придут США и ЕС и сделают это за вас. Нет, они смотрят и ждут ваших действий. Это испытание украинскому народу. Сегодня у коррупции есть фамилия - порошенко.
Голосуйте за Бойко, голосуйте за Тимошенко, за Зеленского, за Ляшко, за Балашова, за Скоцика, Вакарчука. Только от нового президента требуйте выполнения конституции и соблюдения закона. Это главное. Если и он будет плохим президентом то и его будем менять. Они должны знать что наказание неизбежно, пусть порошенко проиграет как плохой президент и как образец "следующим" что народ не потерпит воровства брехни и коррупции.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:53

  дарий написав:
  Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.


К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше).
Не пройдет в наших условиях. :?

Президент за это не отвечает, у него другие функции. Он будет президентом гораздо сильнее Пороха. Он патриот, и это главное. Порох - в первую очередь патриот своего бизнеса и состояния.
https://www.youtube.com/watch?v=9jnIXz1LMZU
Востаннє редагувалось Alex2006 в Суб 20 жов, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:пусть порошенко проиграет как плохой президент

Великі мрії маленького ольгінця :mrgreen:
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:53

рівненьська нетотожність)))

  нетотожнийдефініцій написав:
  Долярчик написав:нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...

:( :( :(
Зображення

  Долярчик написав:... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!

Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 20 жов, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:54

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.


Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый :mrgreen:

Перша жінка президент

фууу... скiльки вже можна за одні й ті ж морди ...голосувати . А контракт на ГАЗ ? за який її справеливо хотіли посадити і посадили ... У нас що Тюрма то школа президентів \прокурорів і премьерів ? не посидів в президенти чи прокурори зась ( Нельзя ! ). В кінці літа проводили теелфонне опитування , а які проблеми міста Львів ви вважаєте най най ... і в кінці так "невзначай" , а як ви відноситесь до того що Юлька за премєрства дала вам цілодобовуву воду ... Ну блін же ж взяли кредит в ЄБРР і його до сих пір місто віддає ... а слава Юльці. Те ж і з Садовим новий трамвай у Львові ...теж за гроші ЄБРР ... а при чому тут Садовий так як і Юлька - попиляли кредити від ЄБРР :) слава їм.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:59

  Alex2006 написав:а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.

и прилетит волшебник на голубом вертолете...
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Давайте все-таки подождем, что абитуриенты пообещают, почитаем их программы, а потом уже будем определяться.

Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:04

Re: Валютный рынок в контексте

.... особисто мені в місті Лева нагально-невідкладною проблемою на першому місці стоїть..... ПОБУДУВАТИ ТОЙ ГРЬОБАНИЙ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД врешті-решт!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 20 жов, 2018 22:08, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:04

  холява написав:
  zРадио написав:
  холява написав:
Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ?
Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?


Мне кажется, что за ней шлейф сидевшей вообще не тянется. То есть абсолютное большинство избирателей либо считает, что ее судимость надуманная, либо считает, что приговор был необоснованно жестким.

И этот вопрос на самом деле не очень простой - с т.з. закона осуждена справедлива, но с точки зрения реальности того времени "друзьям - все, врагам - закон", то, конечно, необоснованно и было расправой


Друг, она получила КОНКРЕТНЫЙ срок , за совершенные злодеяния.
Если вы будете ссылаться на инвалидную коляску , в которой Ю В Т ездила , то я то же могу вам ее купить ....
...ну если вы поможете деньгами


)) Да я с этим не спорю. Я про то, что многим другим, и ныне скрывающимся, и ныне "здравствующим", тоже есть за что присесть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:06

Долярчик

особисто мені в місті Лева нагально-невідкладною проблемою на першому місті стоїть..... ПОБУБУДУВАТИ ТОЙ ГРЬОБАНИЙ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД врешті-решт!!!

:D
дарий
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