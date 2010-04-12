Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
порошенко плохой президент. Много людей все эти годы надеются что придут США и ЕС и сделают это за вас. Нет, они смотрят и ждут ваших действий. Это испытание украинскому народу. Сегодня у коррупции есть фамилия - порошенко. Голосуйте за Бойко, голосуйте за Тимошенко, за Зеленского, за Ляшко, за Балашова, за Скоцика, Вакарчука. Только от нового президента требуйте выполнения конституции и соблюдения закона. Это главное. Если и он будет плохим президентом то и его будем менять. Они должны знать что наказание неизбежно, пусть порошенко проиграет как плохой президент и как образец "следующим" что народ не потерпит воровства брехни и коррупции.
Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.
К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше). Не пройдет в наших условиях.
Президент за это не отвечает, у него другие функции. Он будет президентом гораздо сильнее Пороха. Он патриот, и это главное. Порох - в первую очередь патриот своего бизнеса и состояния. https://www.youtube.com/watch?v=9jnIXz1LMZU
Востаннє редагувалось Alex2006 в Суб 20 жов, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Долярчик написав:нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...
Долярчик написав:... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
Перша жінка президент
фууу... скiльки вже можна за одні й ті ж морди ...голосувати . А контракт на ГАЗ ? за який її справеливо хотіли посадити і посадили ... У нас що Тюрма то школа президентів \прокурорів і премьерів ? не посидів в президенти чи прокурори зась ( Нельзя ! ). В кінці літа проводили теелфонне опитування , а які проблеми міста Львів ви вважаєте най най ... і в кінці так "невзначай" , а як ви відноситесь до того що Юлька за премєрства дала вам цілодобовуву воду ... Ну блін же ж взяли кредит в ЄБРР і його до сих пір місто віддає ... а слава Юльці. Те ж і з Садовим новий трамвай у Львові ...теж за гроші ЄБРР ... а при чому тут Садовий так як і Юлька - попиляли кредити від ЄБРР слава їм.
Alex2006 написав:а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
холява написав: Вы думаете что еще раз повторится история с отсиденцами ? Перефразирую ..., Вы думаете , что Ю В Т будет так же популярна как и ни разу не отбывавший В Ф Я ?
Мне кажется, что за ней шлейф сидевшей вообще не тянется. То есть абсолютное большинство избирателей либо считает, что ее судимость надуманная, либо считает, что приговор был необоснованно жестким.
И этот вопрос на самом деле не очень простой - с т.з. закона осуждена справедлива, но с точки зрения реальности того времени "друзьям - все, врагам - закон", то, конечно, необоснованно и было расправой
Друг, она получила КОНКРЕТНЫЙ срок , за совершенные злодеяния. Если вы будете ссылаться на инвалидную коляску , в которой Ю В Т ездила , то я то же могу вам ее купить .... ...ну если вы поможете деньгами
)) Да я с этим не спорю. Я про то, что многим другим, и ныне скрывающимся, и ныне "здравствующим", тоже есть за что присесть