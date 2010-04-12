Долярчик написав:нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...
Долярчик написав:... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
Долярчик написав:.... особисто мені в місті Лева нагально-невідкладною проблемою на першому місті стоїть..... ПОБУДУВАТИ ТОЙ ГРЬОБАНИЙ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД врешті-решт!!!
так опитування було не про проблеми , а про те чи памятаємо ми що Юлька була премєром коли ЄБРР дав кредит на водопостачання.
P.S. А друга чи перша проблема це водоочисні споруди, простіше кажучи очищення стоків = каналізації, і це ще питання що важливіше каналізація чи сміття ... Але до цього Юльку примазувати ... і доречі з того ж кредиту цю проблему не вирішили. Більше не придумала Юлька чим електорат у Львові привабити
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 жов, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
порошенко плохой президент. Много людей все эти годы надеются что придут США и ЕС и сделают это за вас. Нет, они смотрят и ждут ваших действий. Это испытание украинскому народу. Сегодня у коррупции есть фамилия - порошенко. Голосуйте за Бойко, голосуйте за Тимошенко, за Зеленского, за Ляшко, за Балашова, за Скоцика, Вакарчука. Только от нового президента требуйте выполнения конституции и соблюдения закона. Это главное. Если и он будет плохим президентом то и его будем менять. Они должны знать что наказание неизбежно, пусть порошенко проиграет как плохой президент и как образец "следующим" что народ не потерпит воровства брехни и коррупции.
На выборы не пойдешь с одной единственной позицией, что "Порошенко - плохой". На то они и выборы, что нужно сравнивать.
Тимошенко - blackbox, Бойко - тушка, Зеленский - шоумэн, Ляшко - клоун, Балашов - клоун, Скоцик - мне не знаком (и это его проблема, а не моя), Вакарчук - шоумэн...
Ну я бы при всем желании голосовал за новое лицо, но, блин, не из этой экспозиции кунсткамеры
Да-да. "Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы. А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".
точнее будет сказать - кто у какого корыта тот там и ворует. при малейшей возможности. или говоря другими словами - нечего на зеркало пенять если рожа крива. или власть это плоть от плоти и кровь от крови народа.
zРадио прежде всего конституция и закон - с этим надо не только идти на выборы а и жить если хотите Украину как цивилизованную страну. Это первая часть почему нельзя голосовать за порошенко. Вторая часть - смотрите и перебирайте кандидатов это ваш серьезный труд ради себя-семьи-окружающих-державы. В жизни иногда надо и рискнуть. Все получится, а у того кто не пробует не получится точно. И не согласен что надо абстрагироваться от выборов до последнего, думать надо всегда.
Из сказанного выше, складывается впечатление, что предстоят выборы без выбора... Очевидно и дали гетьманювать будэ ПОПа. Если Запад не изменит своего отношения к Украине, и на дальнейшую каденцию - нет просветов.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.
К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше). Не пройдет в наших условиях.
Президент за это не отвечает, у него другие функции. Он будет президентом гораздо сильнее Пороха. Он патриот, и это главное. Порох - в первую очередь патриот своего бизнеса и состояния. https://www.youtube.com/watch?v=9jnIXz1LMZU
Вакарчук умничка как шоумен и человек. Без команды это еще хуже Вовки из квартала... Хреново шо нема настоящих политиков и мы тянемся просто к хорошим людям.
Это как Шварц был губернатором Колифорнии... Опять таки Америкосы могут себе такое позволить. Мы - пока НЕТ.