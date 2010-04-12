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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6565656665676568

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:09

  Долярчик написав:
  нетотожнийдефініцій написав:
  Долярчик написав:нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...

:( :( :(
Зображення

  Долярчик написав:... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!

Валютный рынок в контексте

Це феєрично - дебіл з натхненням цитує інформацію про те що він дійсно дебіл :mrgreen: Тепер я бачив все! :mrgreen: Не думав, що їм місце на фінансовому форумі, але факт!
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:11

  Долярчик написав:.... особисто мені в місті Лева нагально-невідкладною проблемою на першому місті стоїть..... ПОБУДУВАТИ ТОЙ ГРЬОБАНИЙ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД врешті-решт!!!

так опитування було не про проблеми , а про те чи памятаємо ми що Юлька була премєром коли ЄБРР дав кредит на водопостачання.

P.S. А друга чи перша проблема це водоочисні споруди, простіше кажучи очищення стоків = каналізації, і це ще питання що важливіше каналізація чи сміття ... Але до цього Юльку примазувати ... :evil: і доречі з того ж кредиту цю проблему не вирішили.
Більше не придумала Юлька чим електорат у Львові привабити
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 жов, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:11

  ребе Нок написав:
  zРадио написав:
  Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.


Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый :mrgreen:

порошенко плохой президент. Много людей все эти годы надеются что придут США и ЕС и сделают это за вас. Нет, они смотрят и ждут ваших действий. Это испытание украинскому народу. Сегодня у коррупции есть фамилия - порошенко.
Голосуйте за Бойко, голосуйте за Тимошенко, за Зеленского, за Ляшко, за Балашова, за Скоцика, Вакарчука. Только от нового президента требуйте выполнения конституции и соблюдения закона. Это главное. Если и он будет плохим президентом то и его будем менять. Они должны знать что наказание неизбежно, пусть порошенко проиграет как плохой президент и как образец "следующим" что народ не потерпит воровства брехни и коррупции.


На выборы не пойдешь с одной единственной позицией, что "Порошенко - плохой". На то они и выборы, что нужно сравнивать.

Тимошенко - blackbox, Бойко - тушка, Зеленский - шоумэн, Ляшко - клоун, Балашов - клоун, Скоцик - мне не знаком (и это его проблема, а не моя), Вакарчук - шоумэн...

Ну я бы при всем желании голосовал за новое лицо, но, блин, не из этой экспозиции кунсткамеры :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:12

нетотожнийдефініцій а ты сам чем занимаешься на финансовом форуме?!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:24

  Вкладчик1234 написав:
  нетотожнийдефініцій написав:Зображення

Да-да.
"Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы.
А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".

точнее будет сказать - кто у какого корыта тот там и ворует. при малейшей возможности.
или говоря другими словами - нечего на зеркало пенять если рожа крива.
или власть это плоть от плоти и кровь от крови народа.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:30

zРадио прежде всего конституция и закон - с этим надо не только идти на выборы а и жить если хотите Украину как цивилизованную страну. Это первая часть почему нельзя голосовать за порошенко. Вторая часть - смотрите и перебирайте кандидатов это ваш серьезный труд ради себя-семьи-окружающих-державы. В жизни иногда надо и рискнуть. Все получится, а у того кто не пробует не получится точно.
И не согласен что надо абстрагироваться от выборов до последнего, думать надо всегда.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:33

zРадио
Ну я бы при всем желании голосовал за новое лицо, но, блин, не из этой экспозиции кунсткамеры

Та утож.... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:38

ИМХО

Из сказанного выше, складывается впечатление, что предстоят выборы без выбора... Очевидно и дали гетьманювать будэ ПОПа. Если Запад не изменит своего отношения к Украине, и на дальнейшую каденцию - нет просветов.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:41

  Alex2006 написав:
  дарий написав:
  Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.


К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше).
Не пройдет в наших условиях. :?

Президент за это не отвечает, у него другие функции. Он будет президентом гораздо сильнее Пороха. Он патриот, и это главное. Порох - в первую очередь патриот своего бизнеса и состояния.
https://www.youtube.com/watch?v=9jnIXz1LMZU


Вакарчук умничка как шоумен и человек.
Без команды это еще хуже Вовки из квартала... :oops:
Хреново шо нема настоящих политиков и мы тянемся просто к хорошим людям.
:cry:
Это как Шварц был губернатором Колифорнии... 8)
Опять таки Америкосы могут себе такое позволить.
Мы - пока НЕТ. :oops:
дарий
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