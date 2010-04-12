Додано: Суб 20 жов, 2018 22:38

Из сказанного выше, складывается впечатление, что предстоят выборы без выбора... Очевидно и дали гетьманювать будэ ПОПа. Если Запад не изменит своего отношения к Украине, и на дальнейшую каденцию - нет просветов.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).