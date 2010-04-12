Долярчик написав:нетотожнийдефініцій, у тебе нетотожність відклеїлась...
Долярчик написав:... але, напевно, то не стосується мешканців міста Рівне, які НЕ купупують і не гасають на "б.ляхах", а тільки у вишиванках ходять пішки кожної неділі до церкви і НІКОЛИ нікого НЕ ображають на форумах!
Долярчик написав:.... особисто мені в місті Лева нагально-невідкладною проблемою на першому місті стоїть..... ПОБУДУВАТИ ТОЙ ГРЬОБАНИЙ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД врешті-решт!!!
так опитування було не про проблеми , а про те чи памятаємо ми що Юлька була премєром коли ЄБРР дав кредит на водопостачання.
P.S. А друга чи перша проблема це водоочисні споруди, простіше кажучи очищення стоків = каналізації, і це ще питання що важливіше каналізація чи сміття ... Але до цього Юльку примазувати ... і доречі з того ж кредиту цю проблему не вирішили. Більше не придумала Юлька чим електорат у Львові привабити
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 жов, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Binimovich написав:Порошенко не без грешков, это факт. И коррупцию не победил, и вообще кланово-олигархическую систему тоже, потому что сам олигарх, но на волне возмущения из-за ошибок Ющенка-Джульки и пришёл Янык с регионалами. А после знаем, чем это всё закончилось.
Альтернативы Порошенко пока не вижу. Не потому что он прям на своем месте и прекрасно справляется, а потому что, мягко выражаясь, конкурс слабый
порошенко плохой президент. Много людей все эти годы надеются что придут США и ЕС и сделают это за вас. Нет, они смотрят и ждут ваших действий. Это испытание украинскому народу. Сегодня у коррупции есть фамилия - порошенко. Голосуйте за Бойко, голосуйте за Тимошенко, за Зеленского, за Ляшко, за Балашова, за Скоцика, Вакарчука. Только от нового президента требуйте выполнения конституции и соблюдения закона. Это главное. Если и он будет плохим президентом то и его будем менять. Они должны знать что наказание неизбежно, пусть порошенко проиграет как плохой президент и как образец "следующим" что народ не потерпит воровства брехни и коррупции.
На выборы не пойдешь с одной единственной позицией, что "Порошенко - плохой". На то они и выборы, что нужно сравнивать.
Тимошенко - blackbox, Бойко - тушка, Зеленский - шоумэн, Ляшко - клоун, Балашов - клоун, Скоцик - мне не знаком (и это его проблема, а не моя), Вакарчук - шоумэн...
Ну я бы при всем желании голосовал за новое лицо, но, блин, не из этой экспозиции кунсткамеры
Да-да. "Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы. А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".
точнее будет сказать - кто у какого корыта тот там и ворует. при малейшей возможности. или говоря другими словами - нечего на зеркало пенять если рожа крива. или власть это плоть от плоти и кровь от крови народа.
zРадио прежде всего конституция и закон - с этим надо не только идти на выборы а и жить если хотите Украину как цивилизованную страну. Это первая часть почему нельзя голосовать за порошенко. Вторая часть - смотрите и перебирайте кандидатов это ваш серьезный труд ради себя-семьи-окружающих-державы. В жизни иногда надо и рискнуть. Все получится, а у того кто не пробует не получится точно. И не согласен что надо абстрагироваться от выборов до последнего, думать надо всегда.
Из сказанного выше, складывается впечатление, что предстоят выборы без выбора... Очевидно и дали гетьманювать будэ ПОПа. Если Запад не изменит своего отношения к Украине, и на дальнейшую каденцию - нет просветов.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Alex2006 написав:Да. У президента есть своя сфера деятельности, у парламента - своя. Это сейчас они у нас совмещены, но президент спокойно может действовать в рамках своих полномочий и без поддержки парламента. И, главное, он будет гарантом отсутствия админ ресурса на парламентских выборах и действительно гарантом конституции, а не молчания.
К сожалению, мы не в Штатах живем (там и без президента усе работает. Трампик шось правда бычится...Либо подтвердит, но то таке). Нужен сильный президент не только в рамках нынешних полномочий, а просто волевой и грамотный человек Страны с полной ответственностью за принятие в первую очередь экономических решений.А то так - Я воин по полномочиям, а экономика - то к Гройсману (Яценюку раньше). Не пройдет в наших условиях.
Президент за это не отвечает, у него другие функции. Он будет президентом гораздо сильнее Пороха. Он патриот, и это главное. Порох - в первую очередь патриот своего бизнеса и состояния. https://www.youtube.com/watch?v=9jnIXz1LMZU
Вакарчук умничка как шоумен и человек. Без команды это еще хуже Вовки из квартала... Хреново шо нема настоящих политиков и мы тянемся просто к хорошим людям.
Это как Шварц был губернатором Колифорнии... Опять таки Америкосы могут себе такое позволить. Мы - пока НЕТ.
Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
Зато известный вариант поддается полному анализу. Кто еще сможет гарантировать доведения цены на газ до абсурдного по неплатежеспособности варианта. Кто еще "закроет глаза" на вывоз леса, бурштына, организацию коррупционных схем...и т.д.