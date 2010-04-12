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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6566656765686569

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 00:03

сепары на курсах обсуждают "всё плохо"

Samurai написав:глупая мысль девал ниче НЕ решает

нужен приток денег-инвесторы

работающая Экономика

кредиты тока затягивают Петлю

девальвировать вечно ЖЕ низя :victory:


я написал про канторы Васина (Григория Чарного). Которые с оборотом только с его оценочным доходом составляют около трети миллиона долларов в месяц, а ежемесячный "взнос" в высокие кабинеты МВД, минимум, 50 тысяч долларов.

Из-за этого мне закрыли доступ на 10 дней :mrgreen:

Так что, у нас все хорошо :) Сепарам не надо верить :)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 00:13

  Starikan написав:Давайте все-таки подождем, что абитуриенты пообещают, почитаем их программы, а потом уже будем определяться.
Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.

Так у нынешнего клоунады было не меньше, к примеру патриотичная, со сдачей крови в Одессе.
Но не это главное, главное - его индифферентность к гражданам своей страны.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 00:57

Re: Валютный рынок в контексте

Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.


Неподражаемо ! То есть провал экономической политики , бакс по 28 , несмотря на клятвенные обещания по 10, незавершенная вопреки обещаниям война, Семочки , Гонтаревы, персонально поставленные своими смотрящими, Вышивание крестиком с Трухановым , пидрахуи, охендовские в обойме, как и у прежних, закручивание гаек в плане свободы слова, проданные на дрова леса, постоянно рвущиеся на пятом году войны военные склады с улетающими в воздух миллиардами баксов, и еще вот это вот все : Зображення

со всем остальным, но у "электората" все равно наиважнейшим и решающим вопросом остается инвалидная коляска, на что она имела полное право, после нескольких лет тюрьмы и проблемм со спиной в 2014. Просто нет слов. Нет это не власть плохая - это избиратель такой , "особоодаренный".
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