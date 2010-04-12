я написал про канторы Васина (Григория Чарного). Которые с оборотом только с его оценочным доходом составляют около трети миллиона долларов в месяц, а ежемесячный "взнос" в высокие кабинеты МВД, минимум, 50 тысяч долларов.
Из-за этого мне закрыли доступ на 10 дней
Так что, у нас все хорошо Сепарам не надо верить
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Starikan написав:Давайте все-таки подождем, что абитуриенты пообещают, почитаем их программы, а потом уже будем определяться. Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.
Так у нынешнего клоунады было не меньше, к примеру патриотичная, со сдачей крови в Одессе. Но не это главное, главное - его индифферентность к гражданам своей страны.
Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.
Неподражаемо ! То есть провал экономической политики , бакс по 28 , несмотря на клятвенные обещания по 10, незавершенная вопреки обещаниям война, Семочки , Гонтаревы, персонально поставленные своими смотрящими, Вышивание крестиком с Трухановым , пидрахуи, охендовские в обойме, как и у прежних, закручивание гаек в плане свободы слова, проданные на дрова леса, постоянно рвущиеся на пятом году войны военные склады с улетающими в воздух миллиардами баксов, и еще вот это вот все :
со всем остальным, но у "электората" все равно наиважнейшим и решающим вопросом остается инвалидная коляска, на что она имела полное право, после нескольких лет тюрьмы и проблемм со спиной в 2014. Просто нет слов. Нет это не власть плохая - это избиратель такой , "особоодаренный".