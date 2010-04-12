я написал про канторы Васина (Григория Чарного). Которые с оборотом только с его оценочным доходом составляют около трети миллиона долларов в месяц, а ежемесячный "взнос" в высокие кабинеты МВД, минимум, 50 тысяч долларов.
Из-за этого мне закрыли доступ на 10 дней
Так что, у нас все хорошо Сепарам не надо верить
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Starikan написав:Давайте все-таки подождем, что абитуриенты пообещают, почитаем их программы, а потом уже будем определяться. Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.
Так у нынешнего клоунады было не меньше, к примеру патриотичная, со сдачей крови в Одессе. Но не это главное, главное - его индифферентность к гражданам своей страны.
Против ЮВТ ничего бы не имел, если бы не ее колясочная клоунада на Майдане.
Неподражаемо ! То есть провал экономической политики , бакс по 28 , несмотря на клятвенные обещания по 10, незавершенная вопреки обещаниям война, Семочки , Гонтаревы, персонально поставленные своими смотрящими, Вышивание крестиком с Трухановым , пидрахуи, охендовские в обойме, как и у прежних, закручивание гаек в плане свободы слова, проданные на дрова леса, постоянно рвущиеся на пятом году войны военные склады с улетающими в воздух миллиардами баксов, и еще вот это вот все :
со всем остальным, но у "электората" все равно наиважнейшим и решающим вопросом остается инвалидная коляска, на что она имела полное право, после нескольких лет тюрьмы и проблемм со спиной в 2014. Просто нет слов. Нет это не власть плохая - это избиратель такой , "особоодаренный".
вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"? Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!
"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3 percent of GDP."
Мало кто из писателей на данной ветке открывал учебники экономики
Ну да... В нас тільки бувші начальники БМУ їх відкривали, прочитали до останньої сторінки, зробили висновки і на практиці стали валютними мультимільйонерами! Чи таке не відбулось?! Тоді навіщо було відкривати?! Чи тараньку не було в шо інше загорнути?!
ЛАД написав:Но учесть стоимость недвиги, депо и банк. счета вроде не сложно. ЧИА прав должна бы, по идее, получиться бОльшая цифра.
Надо учитывать, что недвига это не только жилье, а и коммерческая недвижимость в городах и весях ... Она в конечном итоге тоже принадлежит конкретным людям ... А за городом еще земля, на которой стоят дачи и коттеджи ... А в селах еще и паи, которые еще хоть и не в свободной продаже, но имеют стоимость ... А еще золото, серебро, бриллианты, в сейфах и у ваших жен и любовниц ... А ценные бумаги и корпоративные права... А еще деньги резидентов в зарубежных банках и в офшорах ... Поверьте, вы нормально торчите.
Навіть людина в вашому званні єфрейтора повинна розуміти, що є такі поняття як дебет з кредитом, баланс і остаточна вартість... Все вони правильно рахують... Ваші проповіді мені нагадують фрази деяких голодранців, що оце б йому таке авто чи будинок, а на запитання а скільки коштує утримання і обслуговування і чи є на це гроші, то витріщає очі... «Нє жілі багато - нєх.ер і начінать».
Alex2006 написав:Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
И толку? Пациент умирает, если все оставить как есть - то он умрет, тут без вариантов. В этом и есть полит-технология Пороха. Одних уверить, что ничего не изменится, чтобы понизить явку (тогда за счет админ ресурса можно получить больше %). А других убедить, что он лучшее из зол. В итоге в случае победы можно просто дальше спокойно грабить страну с молчаливого согласия глупого электората. Порох уже показал делами, что он президент олигархов, а не украинцев. Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
zРадио написав:Для меня этот вариант рискованный - blackboх, последствия которого не поддаются и малейшему анализу
Юля уже дважды была на вершине власти, все ее шаги легко предсказуемы, совершенно понятно, что она будет делать первые год-два президентства и что не будет делать. Даже скучновато. Я бы не сказал, что два пришествия ее наверх плохо сказались на моем благосостоянии, скорее наоборот. За Юлю голосовать не буду, но чтоб я боялся ее президентства, так и совсем не страшно. Лучше, конечно, новые лица, старая обойма, тусующая у власти уже 10-15 лет надоела до предела. Это будет один из трендов голосования 31 марта - надоели, хотим любое другое новое лицо, дайте шанс новым людям.
Да ладно - озвучьте тогда ее внешний вектор и политику в части ООС. Какая-то вероятность того, что мы сможем это проверить, имеется.
Вот и посмотрим
Юля в отношении ОРДЛО оставит на время каденции замороженный конфликт...отношение к РФ будет осторожно-нейтральным (но точно не враждебным), т.е. не сильно отличается от ОПО-блока. Тема миротворцев будет отложена в дальний ящик. Будет попытка найти международных инвесторов "под старое-новое лицо".
вывод: при ЮВТ не будет никакого нового курса за неимением денег на это. застой и сползание в пропасть продолжится.
Президент должен быть -абсолютно новое лицо в политике (без темным сторон и связей с олигархами).
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 21 жов, 2018 09:38, всього редагувалось 1 раз.
А я задал себе вопрос. Зачем миллионеру-миллиардеру Пороху , с его проблемами со здоровьем, было надо влазить в эту неблагодарную должность в 14 году???? Крым отжали, на Востоке началась бойня.....Путин давит.....армии нет....все разбежались...российские танки за два дня могут быть в Киеве....ЗАЧЕМ??????? Вот и Вы себе задайте этот вопрос.
daryaby807 написав:А я задал себе вопрос. Зачем миллионеру-миллиардеру Пороху , с его проблемами со здоровьем, было надо влазить в эту неблагодарную должность в 14 году???? Крым отжали, на Востоке началась бойня.....Путин давит.....армии нет....все разбежались...российские танки за два дня могут быть в Киеве....ЗАЧЕМ??????? Вот и Вы себе задайте этот вопрос.
Хотелось бы сначала послушать ваш ответ на этот вопрос...
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