RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6568656965706571>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:38

  Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война


А какими способами ее можно завершить сейчас?

1) На наших условиях со всеобщей мобилизацией и десятками тысячь жертв (и при этом негарантированным результатом успешного исхода).

2) На условиях россии с отказом от претензий на Крым и евроатлантическую интеграцию.

Приблизительно понимая вашу позицию по комментариям на другой ветке форума, хочу спросить - возьмете в руки автомат и пойдете на передовую? Ведь 2-й вариант вам точно не подойдет.

Этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует последствия выбора ЮВТ - она гораздо решительнее Порошенко, ей не свойственны полумеры и компромиссы. С ней консервация конфликта не пройдет, она точно выберет один из вариантов быстрого решения (если сомневаетесь, пролистайте историю двух ее премьерских каденций - никого, кроме себя, не слышит, и действует всегда прямолинейно, быстро и неаккуратно).

А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:47

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:Президент должен быть -абсолютно новое лицо в политике (без темным сторон и связей с олигархами).

Вакарчук вперед!

Пробачте, мені здається, що цей варіант надто романтичний. Державою треба керувати, і головне в цьому в наших умовах - тримати в сильному "тонусі" виконавців [не естрадних]. Який примус застосує добродій В. як покарання? Примусить сидіти на його концертах? Плюс питання оточення (хто там буде?).
Як на мене - тільки "ідейні силовики" зможуть навести лад в цьому багні.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 744
З нами з: 07.10.09
Подякував: 236 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:51

  Alex2006 написав: Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.


Да как бы за любой выбор нужно нести ответственность. И за сохранение статуса-кво, и за его изменение.

Или вы хотите сказать, что поскольку ЮВТ еще не была президентом, то с т.з. совести проще будет ошибиться в ней, чем сознательно голосовать за уже разочаровавшего Порошенко? :mrgreen:

Такое... Приведу вам хороший пример - задачу с русской рулеткой, когда в 6-зарядном барабане револьвера есть 2 патрона, расположенные подряд, и сделав первый выстрел себе в висок, оказавшийся "холостым", вам нужно решать - стрелять дальше, или вращать... Ответственность одинаково высока за любое из 2-х решений...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:01

  zРадио написав:
А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...


Как раз наоборот, заморозка конфликта в текущей стадии здорово играет на руку России и жутко негативна для Украины.
Консервация текущего положения - худшее из зол.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:12

  Shram написав:
  zРадио написав:
А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...


Как раз наоборот, заморозка конфликта в текущей стадии здорово играет на руку России и жутко негативна для Украины.
Консервация текущего положения - худшее из зол.


Утверждение без аргументов. Обоснуйте! С указанием плюсов и минусов/цены каждого из вариантов - 1) победы, 2) поражения, 3) консервации.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:14

  Shram написав:Консервация текущего положения - худшее из зол.


Что тут обсуждать,уже законсервировали. С нашей стороны уступок быть не может при любом будущем президенте,иначе он смертник. С российской стороны есть маленькая очень незначительная вероятность,что при новом президенте лунолицый пойдет на какие-то уступки,с Порохом обещал не иметь дело,а тут можно лицо сохранить как бы. Посмотрим,что будет,осталось несколько месяцев подождать.
Bayern
 
Повідомлень: 331
З нами з: 03.06.17
Подякував: 121 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:26

Re: Валютный рынок в контексте

zРадио написав:
  Shram написав:
  zРадио написав:
А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...


Как раз наоборот, заморозка конфликта в текущей стадии здорово играет на руку России и жутко негативна для Украины.
Консервация текущего положения - худшее из зол.


Утверждение без аргументов. Обоснуйте! С указанием плюсов и минусов/цены каждого из вариантов - 1) победы, 2) поражения, 3) консервации.
С победой и поражением и так понятно. Чем плоха консервация :
1. потеряем молодежь Донбасса, ещё каких-то 5 лет, и вырастет новое поколение, обучавшееся в школах лднр, которое будет люто ненавидеть Украину. Они только будут обузой для развития страны и общества. Формирование новой пятой колонны, состоящих из местного населения, к тому времени закончится полностью.
2. Обескровливание молодых, самых перспективных, в плане развития и активности, мужчин в следствие потерь, в том числе, и санитарных.
3. Торможение в плане иностранных инвестиций. Кому хочется вкладываться в страну, где идет война?
4. Торможение, в плане вступления в НАТО.
5. Большие расходы на войну и сдерживание коричневой чумы.
6. В следствие ухудщающегося социально-экономического положения дел в стране, риск сепаратизма в других регионах.
7. Продолжающийся риск прямого вторжения рфии в Украину.
8. От "усталости" от войны и страха за вышеперечисленные риски, продолжающееся эмиграция самых перспективных и эффективных жителей за кордон в другие, более спокойные страны.
9. Рост преступности, в том числе, и от военного синдрома и распространения нелегального оружия с Донбасса.
10. Рост наркотраффика.

Можно еще перечислить, если подумать дольше.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

zРадио написав:
  Alex2006 написав: Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.


Да как бы за любой выбор нужно нести ответственность. И за сохранение статуса-кво, и за его изменение.

Или вы хотите сказать, что поскольку ЮВТ еще не была президентом, то с т.з. совести проще будет ошибиться в ней, чем сознательно голосовать за уже разочаровавшего Порошенко? :mrgreen:

Такое... Приведу вам хороший пример - задачу с русской рулеткой, когда в 6-зарядном барабане револьвера есть 2 патрона, расположенные подряд, и сделав первый выстрел себе в висок, оказавшийся "холостым", вам нужно решать - стрелять дальше, или вращать... Ответственность одинаково высока за любое из 2-х решений...
Если вращать, то вероятность попасть на холостой выше )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:36

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Binimovich написав:
Ukrainian написав:[quote="4478453:Alex2006"]
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.

У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

И толку? Пациент умирает, если все оставить как есть - то он умрет, тут без вариантов. В этом и есть полит-технология Пороха. Одних уверить, что ничего не изменится, чтобы понизить явку (тогда за счет админ ресурса можно получить больше %). А других убедить, что он лучшее из зол. В итоге в случае победы можно просто дальше спокойно грабить страну с молчаливого согласия глупого электората. Порох уже показал делами, что он президент олигархов, а не украинцев. Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.[/quote]Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривны
Я не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.

И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:45

  Binimovich написав:С победой и поражением и так понятно. Чем плоха консервация :
1. потеряем молодежь Донбасса, ещё каких-то 5 лет, и вырастет новое поколение, обучавшееся в школах лднр, которое будет люто ненавидеть Украину. Они только будут обузой для развития страны и общества. Формирование новой пятой колонны, состоящих из местного населения, к тому времени закончится полностью.
2. Обескровливание молодых, самых перспективных, в плане развития и активности, мужчин в следствие потерь, в том числе, и санитарных.
3. Торможение в плане иностранных инвестиций. Кому хочется вкладываться в страну, где идет война?
4. Торможение, в плане вступления в НАТО.
5. Большие расходы на войну и сдерживание коричневой чумы.
6. В следствие ухудщающегося социально-экономического положения дел в стране, риск сепаратизма в других регионах.
7. Продолжающийся риск прямого вторжения рфии в Украину.
8. От "усталости" от войны и страха за вышеперечисленные риски, продолжающееся эмиграция самых перспективных и эффективных жителей за кордон в другие, более спокойные страны.
9. Рост преступности, в том числе, и от военного синдрома и распространения нелегального оружия с Донбасса.
10. Рост наркотраффика.

Можно еще перечислить, если подумать дольше.


С тем, что вы написали, я не могу спорить, потому что согласен.

Но вы сманипулировали, описав 0,5 варианта из 3 (потому что описали только минусы только одного).

Я вам сейчас напишу целую простыню минусов, внимание, завершения войны на условиях Украины!!! И что это будет иметь какое-то отношение к объективной истине?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 02.05.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #<1 ... 6568656965706571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13541 1531862
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 22:19
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1365068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.