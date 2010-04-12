Додано: Нед 21 жов, 2018 10:36

Alex2006 написав: Binimovich написав: Ukrainian написав: [quote="4478453:Alex2006"]

Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.

У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться). У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться). Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки

И толку? Пациент умирает, если все оставить как есть - то он умрет, тут без вариантов. В этом и есть полит-технология Пороха. Одних уверить, что ничего не изменится, чтобы понизить явку (тогда за счет админ ресурса можно получить больше %). А других убедить, что он лучшее из зол. В итоге в случае победы можно просто дальше спокойно грабить страну с молчаливого согласия глупого электората. Порох уже показал делами, что он президент олигархов, а не украинцев. Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.[/quote]Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривныЯ не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.