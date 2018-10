Додано: Нед 21 жов, 2018 09:47

Вакарчук вперед! Президент должен быть -абсолютно новое лицо в политике (без темным сторон и связей с олигархами).Вакарчук вперед!

Як на мене - тільки "ідейні силовики" зможуть навести лад в цьому багні. Пробачте, мені здається, що цей варіант надто романтичний. Державою треба керувати, і головне в цьому в наших умовах - тримати в сильному "тонусі" виконавців [не естрадних]. Який примус застосує добродій В. як покарання? Примусить сидіти на його концертах? Плюс питання оточення (хто там буде?).Як на мене - тільки "ідейні силовики" зможуть навести лад в цьому багні.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell