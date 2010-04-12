Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война
А какими способами ее можно завершить сейчас?
1) На наших условиях со всеобщей мобилизацией и десятками тысячь жертв (и при этом негарантированным результатом успешного исхода).
2) На условиях россии с отказом от претензий на Крым и евроатлантическую интеграцию.
Приблизительно понимая вашу позицию по комментариям на другой ветке форума, хочу спросить - возьмете в руки автомат и пойдете на передовую? Ведь 2-й вариант вам точно не подойдет.
Этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует последствия выбора ЮВТ - она гораздо решительнее Порошенко, ей не свойственны полумеры и компромиссы. С ней консервация конфликта не пройдет, она точно выберет один из вариантов быстрого решения (если сомневаетесь, пролистайте историю двух ее премьерских каденций - никого, кроме себя, не слышит, и действует всегда прямолинейно, быстро и неаккуратно).
А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...
prodigy написав:Президент должен быть -абсолютно новое лицо в политике (без темным сторон и связей с олигархами).
Вакарчук вперед!
Пробачте, мені здається, що цей варіант надто романтичний. Державою треба керувати, і головне в цьому в наших умовах - тримати в сильному "тонусі" виконавців [не естрадних]. Який примус застосує добродій В. як покарання? Примусить сидіти на його концертах? Плюс питання оточення (хто там буде?). Як на мене - тільки "ідейні силовики" зможуть навести лад в цьому багні.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Alex2006 написав: Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.
Да как бы за любой выбор нужно нести ответственность. И за сохранение статуса-кво, и за его изменение.
Или вы хотите сказать, что поскольку ЮВТ еще не была президентом, то с т.з. совести проще будет ошибиться в ней, чем сознательно голосовать за уже разочаровавшего Порошенко?
Такое... Приведу вам хороший пример - задачу с русской рулеткой, когда в 6-зарядном барабане револьвера есть 2 патрона, расположенные подряд, и сделав первый выстрел себе в висок, оказавшийся "холостым", вам нужно решать - стрелять дальше, или вращать... Ответственность одинаково высока за любое из 2-х решений...
Shram написав:Консервация текущего положения - худшее из зол.
Что тут обсуждать,уже законсервировали. С нашей стороны уступок быть не может при любом будущем президенте,иначе он смертник. С российской стороны есть маленькая очень незначительная вероятность,что при новом президенте лунолицый пойдет на какие-то уступки,с Порохом обещал не иметь дело,а тут можно лицо сохранить как бы. Посмотрим,что будет,осталось несколько месяцев подождать.
zРадио написав: А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...
Как раз наоборот, заморозка конфликта в текущей стадии здорово играет на руку России и жутко негативна для Украины. Консервация текущего положения - худшее из зол.
Утверждение без аргументов. Обоснуйте! С указанием плюсов и минусов/цены каждого из вариантов - 1) победы, 2) поражения, 3) консервации.
С победой и поражением и так понятно. Чем плоха консервация : 1. потеряем молодежь Донбасса, ещё каких-то 5 лет, и вырастет новое поколение, обучавшееся в школах лднр, которое будет люто ненавидеть Украину. Они только будут обузой для развития страны и общества. Формирование новой пятой колонны, состоящих из местного населения, к тому времени закончится полностью. 2. Обескровливание молодых, самых перспективных, в плане развития и активности, мужчин в следствие потерь, в том числе, и санитарных. 3. Торможение в плане иностранных инвестиций. Кому хочется вкладываться в страну, где идет война? 4. Торможение, в плане вступления в НАТО. 5. Большие расходы на войну и сдерживание коричневой чумы. 6. В следствие ухудщающегося социально-экономического положения дел в стране, риск сепаратизма в других регионах. 7. Продолжающийся риск прямого вторжения рфии в Украину. 8. От "усталости" от войны и страха за вышеперечисленные риски, продолжающееся эмиграция самых перспективных и эффективных жителей за кордон в другие, более спокойные страны. 9. Рост преступности, в том числе, и от военного синдрома и распространения нелегального оружия с Донбасса. 10. Рост наркотраффика.
Можно еще перечислить, если подумать дольше.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Alex2006 написав: Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.
Да как бы за любой выбор нужно нести ответственность. И за сохранение статуса-кво, и за его изменение.
Или вы хотите сказать, что поскольку ЮВТ еще не была президентом, то с т.з. совести проще будет ошибиться в ней, чем сознательно голосовать за уже разочаровавшего Порошенко?
Такое... Приведу вам хороший пример - задачу с русской рулеткой, когда в 6-зарядном барабане револьвера есть 2 патрона, расположенные подряд, и сделав первый выстрел себе в висок, оказавшийся "холостым", вам нужно решать - стрелять дальше, или вращать... Ответственность одинаково высока за любое из 2-х решений...
Если вращать, то вероятность попасть на холостой выше )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Ukrainian написав:[quote="4478453:Alex2006"] Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.
У нас на районі (Черкащина ) половина за юльку друга половина на вибори не буде іти (бо вони всі однакові і нічого не зміниться).
Вот именно поэтому я буду голосовать не столько за Пороха, сколько против Джульки
И толку? Пациент умирает, если все оставить как есть - то он умрет, тут без вариантов. В этом и есть полит-технология Пороха. Одних уверить, что ничего не изменится, чтобы понизить явку (тогда за счет админ ресурса можно получить больше %). А других убедить, что он лучшее из зол. В итоге в случае победы можно просто дальше спокойно грабить страну с молчаливого согласия глупого электората. Порох уже показал делами, что он президент олигархов, а не украинцев. Кто после этого захочет видеть его на втором сроке с любыми отговорками - те тоже несут ответственность за будущее страны из-за своего выбора.[/quote]Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривны Я не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.
И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich написав:С победой и поражением и так понятно. Чем плоха консервация : 1. потеряем молодежь Донбасса, ещё каких-то 5 лет, и вырастет новое поколение, обучавшееся в школах лднр, которое будет люто ненавидеть Украину. Они только будут обузой для развития страны и общества. Формирование новой пятой колонны, состоящих из местного населения, к тому времени закончится полностью. 2. Обескровливание молодых, самых перспективных, в плане развития и активности, мужчин в следствие потерь, в том числе, и санитарных. 3. Торможение в плане иностранных инвестиций. Кому хочется вкладываться в страну, где идет война? 4. Торможение, в плане вступления в НАТО. 5. Большие расходы на войну и сдерживание коричневой чумы. 6. В следствие ухудщающегося социально-экономического положения дел в стране, риск сепаратизма в других регионах. 7. Продолжающийся риск прямого вторжения рфии в Украину. 8. От "усталости" от войны и страха за вышеперечисленные риски, продолжающееся эмиграция самых перспективных и эффективных жителей за кордон в другие, более спокойные страны. 9. Рост преступности, в том числе, и от военного синдрома и распространения нелегального оружия с Донбасса. 10. Рост наркотраффика.
Можно еще перечислить, если подумать дольше.
С тем, что вы написали, я не могу спорить, потому что согласен.
Но вы сманипулировали, описав 0,5 варианта из 3 (потому что описали только минусы только одного).
Я вам сейчас напишу целую простыню минусов, внимание, завершения войны на условиях Украины!!! И что это будет иметь какое-то отношение к объективной истине?..