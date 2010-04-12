Должен. Но не получится. Президента делают СМИ, 90+% которых в руках олигархов. Причем как наших, так и российских.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:46
Должен. Но не получится. Президента делают СМИ, 90+% которых в руках олигархов. Причем как наших, так и российских.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:47
Binimovich
Здравствуйте.
Всем наилучшие пожелания Здоровья .
Избавляться нужно от "чемодана без ручки " ,поддерживаю .
Зирка 28.04-28.14
Фортечна28.05-28.15
Востаннє редагувалось холява в Нед 21 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:47
Ответственность за выбор?
При той информации о кандидатах, которая доступна пересичному избирателю, о каком объективном осознанном обоснованно выборе может идти речь?!
Это априори невозможно.
Угадал-не угадал.
Кто лучше?
Для этого нужно определиться хотя бы с критерими оценки.
У каждого они свои...
Имхо. Дело вкуса - только с этой точки зрения можно рассматривать участие пересичного в выборах.
*одному нравится свиной хрящик..* (с)))
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55
Re: Валютный рынок в контексте
Так постарайтесь, напишите. Истина у каждого своя, мы на форуме лишь делимся своими мнениями на тот или иной счет. это вы сейчас пытаетесь манипулировать.
Что описывать? Какие плюсы нам дает консервация?
1. Сдерживание коричневой чумы на другие земли. То бишь, поддержание нормальной мирной жизни на остальной территории.
2. Восстановление и развитие ВПК и армии.
3. Занятость мужчин, отчасти.
4. Обескровливание противника.
5. Продолжение развития и торговых связей с остальным миром, а не только с рфией.
Какие нам даст плюсы и минусы поражение и победа? Смотря каким путем и до каких последствий дойдет тот или иной вариант. А вариантов много. Хотите поговорить о сферическом коне в вакууме ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10
И смотря что считать победой и поражением.
Некоторые тут на форуме считают сдачу Крыма и остальных территорий победой, так и пишут "попалась Россия в ловушку, избавились от ватного населения, скинули экономически дотационные регионы" и прочее.
Некоторые считают поражением остановку горячей фазы боевых действий, действие миссий ОБСЕ, и приструнение независимых ранее нацбатов.
Очень уж размытые критерии, даже официальные лица постоянно путаются, где у нас перемога, а где не очень...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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